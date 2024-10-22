桌球熱話｜伊朗球手面對「白旋風」打入神奇一球　無心插柳變金球

桌球有時候會出現一些有運氣成分的入球，伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）周二（22日）在北愛爾蘭公開賽（Northern Ireland Open）打入的這一球，你或許在網上的一些花式桌球短片示範中看過類似畫面，但未必會看見它在職業比賽中出現，它甚至讓旁述驚訝不已。



無心插柳變花式金球

北愛爾蘭公開賽第一輪，華菲爾遇上傳奇球手「白旋風」韋德（Jimmy White），打入一記猶如花式桌球一樣的遠枱波。

首局華菲爾取得球權後展開進攻，當他瞄準上方的啡波，準備打入右上角尾袋，然而他「出Cue」後，啡波卻在右上角猛擊袋口，繼而高速沿枱邊「飛入」左上角尾袋。

這當然不是華菲爾本意，他見狀也顯得相當無奈，遞手向韋德表示歉意。

Eurosport旁述也驚呼：「這可能每5年左右才出現一次，如果你有所懷疑的話，這球其實沒有犯規，他能因此獲得4度」。

華菲爾（左下）見狀，連忙遞手表示歉意。（X影片截圖）

不過這記有運氣成份的入球，未有為華菲爾帶來太多好處，他之後未獲理想進攻機會，只打了一記「安全波」，讓白波回到上方。

這一局他最後贏71：65，這4度未有對比賽造成太大影響，已屆62「高齡」的韋德最終以局數4：2晉級。

啡波從枱邊入袋。（X影片截圖）

不過這場比賽更具話題性一幕，是韋德領先局數3：2，只需再贏一局便能晉級情況下，華菲爾一次開波被判犯規。

這突如其來的判決讓兩名球手都驚訝不已，裁判解釋，華菲爾擊球時白波處於規定的「D形區域」外，並給予韋德發球權。

球證認為華菲爾開波時，白波處於D形區域外。

韋德以91：65贏得該局，總局數4：2淘汰華菲爾晉級，這名傳奇球手賽後表示，仍享受比賽樂趣：「我有一些不錯的入球，我仍享受練習和比賽，現在我仍能打到147度。」

他笑言偶爾會覺得現在仍能擊敗所有人：「我不像以前那麼穩定了，但我還可以拿到一些勝利，對我來說，今天便是一場不錯的勝仗。」