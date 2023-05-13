桌球人物誌｜敢對奧蘇報復的伊朗球王　華菲爾跌宕中拒絕認命

今年世界桌球錦標賽16強，伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）面對「火箭」奧蘇利雲，第二局一開始，他一棒炸散滿桌紅波。

「大家都知當時發生過什麼事，我真的不喜歡那件事。人人的生活都有難處，他不應該將負能量發洩在別人身上。」

華菲爾說的「當時」，是2022年德國大師賽外圍賽首圈，奧蘇意外落後局數0：4；第五局，奧蘇大力炸散紅波發洩情緒。華菲爾將這一幕記在心中，君子報仇，十年未晚。

夠膽對「火箭」有仇必報，華菲爾也不是省油的燈。誕生在漫天戰火的伊朗，兒時拿着彎曲的球棒學桌球，比賽機會差點被政治毀掉，背負着全國人民期望去打桌球，華菲爾還有什麼要怕的麼？



28歲的華菲爾2015年投身全職生涯，至今只贏過一個職業賽錦標（2021/22單局限時賽），現世界排名18，論戰績並不耀眼，但他與奧蘇利雲之間的風風火火，卻令他成為焦點。

「火箭」去年在德國大師賽炸散紅波，身為對手的華菲爾自然懷恨在心，其實奧蘇6年前曾在訪問中稱年輕球手為笨蛋（numpties），早令華菲爾不滿。是以，他去年贏得單局限時賽後，就公開表示奧蘇應該退休，「他身處桌球高峰20年，為我們做過什麼？我看不到桌球運動有任何進步」；今年世錦賽對壘前，他又重提「炸波」舊事，「要打得更像個男人，不要玩心理戰、發脾氣亂打球和不尊重我，當時有七、八千萬人在伊朗看我比賽的」。

華菲爾最終以2：13不敵奧蘇，無緣8強，但他屢次為伊朗書寫歷史，還有他的大情大性，不只是伊朗的幾千萬人，全球桌球迷都看在眼內。

華菲爾與奧蘇利雲之間的風風火火，讓他成為傳媒焦點。（Getty Images）

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華菲爾出生於伊朗的阿巴丹（Abadan），與伊拉克接壤，當地曾受戰火摧殘。他6歲時在父親薰陶下，在滿佈灰塵的球桌上第一次接觸桌球，連使用的球棒也是彎曲變形的。他本來最先接觸足球，但因為教練沒有時間，而且他後來漸漸喜歡桌球，自此便「棄足用手」。

轉戰桌球後，華菲爾迅即展現天賦，2011年12月以17歲81日之齡，贏得世界業餘桌球錦標賽，成為該個賽事歷來最年輕盟主。然而引路人——他的父親，卻在比賽前6個月離世，華菲爾無法在父親見證下登上首個人生高峰。

一席業餘世界冠軍令華菲爾獲得進軍職業巡迴賽的資格，不過來自伊朗的他，申請前往英國的簽證多次被拒，只能轉戰其他地區賽事，例如泰國的世界六個紅球錦標賽（Six-red World Championship）、亞洲球員巡迴錦標賽（Asian Players Tour Championship）等。2014年5月，華菲爾在IBSF U21世界錦標賽封王，四強一戰更打出滿分的一棒147度，他之後獲特別許可參加2014/15球季的主要賽事，等待多時的簽證亦於2015年2月獲批。雖然在當屆世錦賽外圍賽首圈被蘇格蘭的安東尼麥基淘汰，但能躋身職業桌球世界，已是伊朗歷來首人。

因為伊朗國籍，華菲爾申請簽證前赴英國打球卻連番被拒，職業生涯被耽誤幾年。（Getty Images）

隻身前往英國，華菲爾只帶了一個行李箱和一支球棒，身旁沒有教練，一切只能靠自己，「這很艱難，但沒有多少人能明白我，因為他們從未身處我的位置」。遇到瓶頸時，他獨自在迷霧中前行，也自覺被簽證問題耽誤的那幾年，錯過成長的黃金時機，但他沒因此放棄，2019年殺入威爾斯公開賽4強，算是桌球生涯的另一個高峰，當屆冠軍羅拔臣（Neil Robertson）也公開稱讚華菲爾：「華菲爾在幾年前便應該進入職業賽，他遇到的事情太瘋狂了。這對他來說很艱難，也是個障礙，那幾年十分重要——但那能追回來的，如果他擁有天賦，而且從現在開始保持正確的態度。」

羅拔臣曾為華菲爾的遭遇感到不值。（Getty Images）

當一切漸入佳境，命運卻再次捉弄華菲爾。去年他在單局限時賽贏得職業生涯首個冠軍，比賽前他的外婆不幸離世，華菲爾在房裏哭了足足一小時，甚至萌生退賽念頭。「非常悲傷，但身邊的人告訴我，要贏下這個比賽獻給外婆。當時我便想去做，然後我做到了。」一局決勝下於決賽以71：0擊敗「黃金左手」馬克威廉斯（Mark Williams），碰巧那天是伊朗的母親節，他指向上天，說：「這是送給妳的，外婆。」

親人離世、漂泊異鄉，即使華菲爾贏得冠軍，世界排名升上歷來新高第17位後，他卻感到迷惘而陷入低谷。去年8月他曾在訪問表示，已經不喜歡桌球；過了3個月，他又說：「有時候我不明白自己在這裏幹什麼，為什麼我會在這裏。作為年輕人，我應該享受生活。但我就是每天練習七、八小時。」

日復日訓練磨滅華菲爾的意志，緩慢而單調的攻防節奏亦令崇尚華麗球風的他失去動力，尤其他的偶像是風格賞心悅目的「白旋風」韋德（Jimmy White），「我說過，（桌球）正在變得沉悶，很沉悶。如果這項運動不大刀闊斧改變，便會一直沉悶下去。」

華菲爾在去年贏得冠軍後，反而陷入情緒低谷。（Getty Images）

當無法改變客觀環境，就必須改變自己。沉澱過後重新出發，華菲爾學會在獨處中自強：「看到其他球員在別人幫助下進步，會感到孤獨，但有時候孤獨會令你更有力量。我有雙手雙腳，我必須努力爭取我想要的東西。」即使背負着全國同胞期望去比賽，去年夏天回到家鄉，走在街上所有人都認出自己，那份壓力他亦全然消化，「人們會說我是運動員，應該專注於比賽之上，不過我亦需要享受生活。我們都是人，不是只做一件事的機械人」。

華菲爾能在一場接一場的搏鬥中負隅頑抗，甚至夠膽跟「火箭」正面開火，在球迷眼中，他怎會是只懂出Cue打球的機械人？有血有肉的「波斯球王」，正在一點一滴為桌球壇帶來有趣的改變。

雖然有過不少恩怨，但大情大性的華菲爾最後亦與奧蘇利雲和好如初。（Getty Images）

奧蘇利雲去年炸紅波影片：

華菲爾今年在世錦賽上炸紅波影片：