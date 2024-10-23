亞冠二︱理文換戰術迎曼谷聯：足球是圓的　東方作客菲律賓搶分

兩支香港代表繼續出戰亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二），當中已錄兩連敗兼易帥的理文在主場迎戰泰國的曼谷聯，預告會改變戰術出戰。東方則作客菲律賓卡雅，在人造草場爭取分組賽第一分。



理文上仗作客不敵新加坡淡濱尼流浪後與前主教練曾昭達分道揚鑣，球隊換帥後重踏亞洲舞台。球會班主李文恩早前受訪時透露，在亞冠錄兩連敗是因教練團想得太多，認為應「先踢返好波，最重要是踢出內容。」，希望重新吸納近期流失的球迷。

理文教練團成員司徒文俊（左）及中場胡晉銘（右）。（袁志浩攝）

教練團成員司徒文俊表示，球隊仍會爭取入球跟勝利，但預告會改變戰術，「踢得安全一點，在防守上變得硬淨跟嚴密。」，即使球隊有外援中堅馬天尼斯受傷，惟杜度上場於港超聯復出，他相信足球是圓的，球隊可乘主場之利帶來驚喜。

司徒文俊相信球隊有力爭取入球及分數。（袁志浩攝）

理文開季至今於各項賽事出戰8場，只曾於菁英盃對標準流浪時保持清白之身，中場胡晉銘相信穩固防線非單靠一己之力可以做到，「在這高強度的比賽，一次犯錯對手便能轉化成入球，希望大家能重拾信心。」

胡晉銘希望用表現說服球迷。（袁志浩攝）

對於周日港超聯球隊在將軍澳主場僅得274名觀眾入場，加上明日球賽於6點展開，部份球迷或未能趕至，他這樣回應，「大家也知道香港（足球）的環境，球迷對我們很重要，我們珍惜每位球迷。我們不能控制開賽時間，但會用表現說服球迷，即使明天大家入不到場，之後也可以繼續支持。」

東方作客菲律賓卡雅。（東方提供）

東方上仗主場遭日職廣島三箭絕殺僅負，中場余在言認為這證明球隊有能力在亞洲賽競爭。這位港將接連出戰本地、亞洲及國際賽，未感疲憊，明日會以搶分為目標，「能夠感覺像個真正的職業球員——好好管理自己身體、休息夠去復原，我感到很高興。」比賽場地黎剎紀念體育場為人造草場，且質素一般，主教練盧比度希望麾下能盡快適應。