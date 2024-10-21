香港相隔25年再主辦越野亞錦賽　港隊男﹑女子首摘隊際季軍

亞洲越野錦標賽相隔25年再度在香港上演，港隊在四個隊際項目摘銅，取得史上最佳戰績，而林穎璋與羅映潮則成為港隊最快的跑手。



香港相隔25年後再度舉辦越野亞錦賽，在粉嶺高球場上演賽事，港隊派出多名跑手參賽。港隊5名男跑手均完成賽事，當中林穎璋以34分52秒衝線，以第10名完賽，是港隊最快的跑手，冠﹑亞﹑季皆由印度跑手包辦。

女子組方面，港隊4名跑手完賽，羅映潮與姚潔貞以第6及第7衝線，羅以39分42秒成為港隊最快，冠﹑亞軍的跑手同樣來自印度。

港隊在男﹑女子組取得隊際季軍，是越野亞錦賽史上最佳的隊際成績，加上男﹑女子U20組別同樣隊際奪季，港隊主場摘下四銅。