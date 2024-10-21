香港壁球公開賽12月愛丁堡廣場爭標　港將梁子軒首圈硬撼世一

香港壁球公開賽是今季世界巡迴賽其中一個白金級別賽事，男﹑女子32名世界級球手將在12月2至8日雲集香港，角逐錦標。香港公開賽今日（21日）舉行記者會公布賽事詳情，今次賽事八強起將首度移師中環愛丁堡廣場。



香港壁球公開賽今日舉行記者會。（趙子晉攝）

香港壁球公開賽是今季PSA世界壁球巡迴賽六個白金級別賽事之一，男﹑女子組的總獎金高達逾20萬美元。今年在12月初舉行，12月2至4日在香港壁球中心上演首兩圈賽事，八強起移師中環愛丁堡廣場，在戶外搭建玻璃場上演四日賽事。

今次香港公開賽男﹑女子組各有32名世界級球手參賽，世界排名前八的球手來港角逐，上屆奪冠的新西蘭球手保高爾與埃及的夏瑪妮亦會力爭衛冕。港將方面，一共2男3女獲參賽資格，當中香港女子排名第一的何子樂，以世界排名取得資格，而隊友湯芷穎﹑李嘉兒同樣獲外卡出賽；男子組方面，香港排名第二的劉子均﹑梁子軒亦獲外卡參賽。除了在美國出戰美國公開賽的何子樂外，另外四名港將亦有出席記者會。

湯芷穎、李嘉兒、劉子均、梁子軒（由左至右）獲得外卡出戰香港公開賽。（趙子晉攝）

世界排名第23位的何子樂，首圈面對蘇格蘭球手Lisa Aitken，至於另外四名持外卡的香港球手，巧合地全數遇上埃及球手，當中梁子軒（Henry）更遇上世界第一、四屆世界冠軍費華域（Ali Farag）。

香港壁球公開賽香港球手賽程



男子首圈

劉子均 對 伊巴謙（埃及）12月2日中午12:00 9號場

梁子軒 對 費華域（埃及）12月2日下午2:00 中央場



女子首圈

何子樂 對 艾特肯（蘇格蘭）12月2日中午12:00 中央場

李嘉兒 對 艾羅恩（埃及）12月2日下午2:00 9號場

湯芷穎 對 辛拿（埃及）12月2日下午5:00 中央場



在主場面對「世一」，梁子軒先以做好自己為目標，「遇上如此強勁的對手，當然是開心事，很難得可以與世界前十的球手碰頭，今次更是抽中對一哥，想看看今場自己可以走得多遠，與他們的距離差多遠，可以如何在場上給予他們壓力。

梁子軒將硬撼世界第一的埃及球手費華域。（趙子晉攝）

港隊女將李嘉兒認為主場出戰有優勢，「畢竟主場打波有球迷支持，必定是優勢，這個埃及對手（艾羅恩）世界排名第8，實力無庸置疑，最重要在主場打出自己的水平。」

隊友湯芷穎亦認同，並希望在香港的主場之利可以幫助自己，「好幸運有機會在香港主場出戰，被更多香港球迷現場看到我們的比賽，平時出外比賽觀眾不多的話，我們（港隊）人數不多，往往是較被埃及隊比下去，就像孤軍作戰一樣，但來到主場，我們有一班隊友及球迷，希望這個主場之利可以嚇怕對手。」

湯芷穎（左一）希望以主場之利嚇怕對手。（趙子晉攝）

上年香港公開賽準決賽與決賽移師至戲曲中心，今年轉往中環愛丁堡廣場舉行最後四日賽事，劉子均直言感覺特別，「當年在文化中心打比賽時，我還是個小朋友，如今再度在維港以背景下作賽，以及很久沒有在室外搭建玻璃場，所以感覺好特別。」

香港壁球公開賽2024



地點：香港壁球中心﹑愛丁堡廣場

日期：2024年12月2至4日（香港壁球中心）、12月5至8日（愛丁堡廣場）

票價（港元）：$120、$160、$260、$300、$350、$500、$570（豪華位）

售票日期：2024年10月28日

售票平台：香港壁球總會辦事處

售票詳情可查詢大會官方網站：www.hksquashopen.com

