LoL世界賽2024｜4強賽程／戰績／隊伍／直播　T1周日硬碰GEN

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）世界大賽S14進入最後階段，4強上演兩場大戰，分別是兩大賽區LPL（中國賽區）和LCK（韓國賽區）的「內戰」，先由BLG對WBG，T1則會對GEN。本文會持續更新世界賽4強到決賽的賽程和賽績，同時也會介紹4強戰隊。



LoL世界賽｜最新賽程及戰績

LoL世界賽｜4強淘汰賽

10月26日晚上8時*

WBG (LPL #4) Vs BLG (LPL #1)

10月27日晚上9時*

T1 (LCK #4) Vs GEN(LCK #2)

*香港時間

LoL世界賽｜決賽

11月2日 - 對賽雙方待定

來到S14，已28歲的Faker仍然出現在4強、也仍是最有叫座力的選手。（Flickr/lolesports）

LoL世界賽｜最新戰績

WBG (LPL #4) Vs BLG (LPL #1) - BO5淘汰賽

T1 (LCK #4) Vs GEN(LCK #2) - BO5淘汰賽

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LoL世界賽｜4強戰隊介紹

T1（衛冕戰隊／LCK 4號種子）

LoL世界賽2024隊伍：T1，左起：上路Zeus、打野Oner、中路Faker、下路Gumayusi、輔助Keria。（Flickr/lolesports）

陣容：上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析）

T1是上屆世界賽冠軍、保持單一隊伍世界賽奪冠紀錄（4次），惟今夏表現低迷，在LCK輸給弱旅、各人尤其Faker狀態不佳、在季後賽排名第3，連在世界賽地區資格賽（冒泡賽）也打到最後一輪，在對KT的生死戰中打到第5局才驚險獲勝，以4號種子身份奪得世界賽門票，在世界賽前不獲看好。

不過在這項全季最重要錦標展開後，他們即進入「世界賽的T1」模式，狀態大幅提升，8強以3:0橫掃LPL二號種子TES，不僅創下同一陣容連續3年打入世界賽4強的紀錄，也令Faker延續生涯9次打入世界賽都至少進入4強的紀錄。T1在4強迎來今屆賽事最大挑戰——GEN，T1面對這支勁敵在各項賽事已十連敗，也因而被看低一線，若想在世界賽連霸，就必須先過GEN的一關。

晉級過程：

瑞士輪 3:1晉級（0:1負TES、1:0勝PNG、1:0勝BLG、1:0勝G2）

8強 3:0淘汰TES

GEN（應屆MSI冠軍／LCK 2號種子）

LoL世界賽2024隊伍：GEN，左起：上路Kiin、打野Canyon、中路Chovy、下路Peyz、輔助Lehends。（Flickr/lolesports）

陣容：上路Kiin（金基仁）、打野Canyon（金建敷）、中路Chovy（鄭智勳）、下路Peyz（金修奐）、輔助Lehends（孫施尤）

GEN是今屆世界賽的大熱門，他們在LCK由2022年夏季賽到2024年春季賽間上演四連霸，今年在更換上路及打野後陣容更完整，並奪得季中邀請賽（MSI）冠軍，令Chovy終於結束生涯的國際賽錦標荒，獲公認是當今最佳選手的他，當時也明言希望奪得世界賽冠軍，證明自己是真正的「世一中路」，畢竟他5次打入世界賽，僅得4次8強、1次4強的成績，從未打入決賽。

世界賽前，GEN在LCK夏季賽總決賽1:3不敵HLE，未能完成前無古人的五連霸，不過來到世界賽瑞士輪，仍一口氣連贏三場，提早晉級到16強。不過來到8強，GEN雖然抽中被視為8強最弱的北美戰隊FLY，未料FLY在選角上奇招不少、GEN也犯錯頻頻，曾被逼到1:2的絕境，GEN在出局邊緣再拿出夏季賽的選角，包括中路史茅德，以最擅長的運營壓制對手獲勝。在4強對T1，GEN仍被視為更有機會獲勝的一方。

晉級過程：

瑞士輪 3:0晉級（1:0勝WBG、1:0勝TES、2:1勝HLE）

8強 3:2淘汰FLY

BLG（應屆LPL春季及夏季賽冠軍／LPL 1號種子）

LoL世界賽2024隊伍：BLG，左起：上路Bin、打野Wei、打野Xun、中路knight 、下路Elk、輔助ON。（Flickr/lolesports）

陣容：上路Bin（陳澤彬）、打野Wei（閆揚威）、打野Xun（彭立勛）、中路knight（卓定）、下路Elk（趙嘉豪）、輔助ON（駱文俊）

LPL上屆在世界賽雖然有3隊打入4強，卻在「圍剿」T1的形勢下反遭「一穿三」，今屆矢志復仇，而在國內無敵的BLG自然是最大希望。

不過BLG在瑞士輪表現平平，接連敗予LNG和T1，打野Wei因而失去正選，換上自MSI失冠後一直做後備的Xun，終在2-2的絕境下險勝G2，驚險晉級8強，但他們在8強反彈，遇上LCK夏季冠軍HLE，卻在knight和Elk的絕佳演出下，強勢地3:1擊敗對手，進入4強。4強對發揮意外地躍進的WBG，BLG自是熱門。

晉級過程：

瑞士輪 3:2晉級（1:0勝MDK、0:1負LNG、0:1負T1、2:0勝PSG、2:1勝G2）

8強 3:1淘汰HLE

WBG（上屆世界賽亞軍／LPL 4號種子）

LoL世界賽2024隊伍：WBG，左起：上路Breathe、打野Tarzan、中路Xiaohu、下路Light、輔助Crisp。（Flickr/lolesports）

陣容：上路Breathe（陳晨）、打野Tarzan（李承勇）、中路Xiaohu（李元浩）、下路Light（王光宇）、輔助Crisp（劉青松）

WBG上屆在不被看好下打入世界賽決賽，今屆也是不被看好下，再一次打入4強。瑞士輪時，他們和LCK的DK同樣被視為「最弱中韓戰隊」，無獨有偶，最後WBG和DK正是在2-2生死戰碰頭，直接決出8強誰屬，該場比賽內容甚至引起了「希望兩隊都不要入8強」的說法。

不過WBG越戰越勇，8強對上在瑞士輪3連勝、卻跟不上版本變化的LNG，WBG的選手狀態和選用/禁用策略都明顯更勝一籌，加上中路老將Xiaohu以奧莉安娜和奧蘿拉演出神勇，終爆冷3:1淘汰對手，打入4強。

WBG能否重演上屆的好成績？他們跟上屆決賽對手T1一樣，需要先擊敗同賽區的強敵，才有希望再入決賽，而這無疑是極大挑戰。