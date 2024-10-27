南華主場觀眾人數不如預期　足主稱升班視乎球市：先做好自己

南華足球隊於2017年自降甲組至今，升班與否一直備受外界關注，周日（27日）南華會重返加路連山道主場比賽，入場人數卻不如預期。

南華足球部主委盧健生表示，升班與否視乎球市發展，目前會專注做好自己，吸引更多球迷入場。



南華相隔超過40年重返位於加路連山道的「真主場」比賽，最終憑中鋒禾達梅開二度，以4：1擊敗晉峰。

南華足球部主委盧健生今場親力親為，安排球迷、傳媒入場跟座位分布，也一度與前鋒禾達「面授機宜」，比賽期間跟教練顧錦輝並肩在場邊，相當肉緊，「始終是主場，想盡力安排好一點，令大家有個美好回憶。」

南華足球部主委盧健生（中）與前鋒禾達（左）。（袁志浩攝）

禾達今場梅開二度。（袁志浩攝）

擁有過百年歷史的南華自2017年自行降班後一直在甲組聯賽打滾，去季贏得聯賽季軍兼獲初級組足總盃亞軍，足總盃決賽獲過百名「擁南躉」入場打氣，自此在社交媒體積極宣傳，令球迷憧憬「少林寺」是否有意鋪路升班。

盧健生回應指：「無論踢什麼級別的比賽，也應該是這種態度，南華球迷很擁戴我們，球員就要踢好波，認真對待、拚搏一點 ，不要令球會與球迷失望。」

南華職球員賽後與球迷合照。（袁志浩攝）

然而今仗僅獲近400名觀眾入場，坐不滿可容納近千人的看台，盧健生認為入場人數「可以再好啲」。「大家也知道現在不論任何組別的比賽，入場數字都偏低，踢半職或全職都需要球迷，無球迷很難吸引商業贊助，無贊助很難持續發展，我們會先做好自己。」

南華體育會主席盧潤森早前曾稱，對重返港超聯持開放態度，盧健生認同升班與否視乎本港經濟及球市發展。

南華足球部主委盧健生。（袁志浩攝）

盧健生又稱，加山球場是現時香港最佳彷真草場之一，期望可在此舉辦更多足球比賽，「銅鑼灣屬市中心，方便球迷入場，又可增加大家對南華會的歸屬感，帶動比賽氛圍。」

名宿兼教練顧錦輝表示，想爭取至少每月在加山球場比賽一次，「球員會踢得落力一點」。他補充，球隊目前平均每月只會在此訓練一次，「我們周三在將軍澳練，若周末無比賽便會回來練，因為場地已租了出去，球員平日只能在放工後練，但這裏周一至五無夜燈。假如足總編排更多比賽在這裏舉行，我們便會多點回來練。」

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南華名宿兼教練顧錦輝。（袁志浩攝）

至於球員廖億誠就讚揚今仗氣氛「好正」，「大大個南華會（標誌），好有主場感覺，上半場踢得不太好，也會怕球迷不開心。」他認為南華始終在本地球壇佔一地位，「聽前輩講，『贏波抬落山，輸波落唔到山』，小時候看《球迷世界》，今日又見到山度士、高尼路（觀戰），雖然我們是業餘（球員），但穿起南華球衣也不希望太失禮。」

南華球員廖億誠。（袁志浩攝）

這位曾征戰北區、晉峰、九龍城、愉園等多間球會的翼鋒表示，談升班時間尚早，「經歷太多說不升又突然升的情況，現階段盡力踢好每一場，我雖己不是職業球員，但每年落班仍會選擇想爭勝的球隊，這裏（南華）十分符合。」南華下月24日會再於加山球場對凱景，在足總暫時只公布至今年12月底的賽程中，今季南華最後一場「真主場」比賽。