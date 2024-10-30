C朗補時炒12碼　勁射上看台擊飛球迷手機　艾納斯國王盃16強出局

沙特國王盃16強，C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）效力的艾納斯以0：1不敵艾塔亞文出局。在補時6分鐘，C朗有個黃金機會為艾納斯追平，但他主射12碼炒高，射中看台上的球迷，打飛了對方的手提電話。對於球隊輸波出局，C朗賽後在社交網站簡單留了一句：「每次難關都是成長的機會。」



在周二的沙特國王盃16強，艾納斯對艾塔亞文在71分鐘失守，落後0：1，踢到補時博得12碼，在96分鐘交由陣中首席球星C朗操刀。可惜，向來主射12碼甚有保證的C朗，一腳炒高，皮球越楣而出，未能助球隊扳平。最終，艾納斯0：1落敗出局，無緣8強。

【C朗補時射失12碼，艾納斯未能追和】

對於球隊落敗，39歲的C朗在社交網站上簡單回應：「每次難關都是成長的機會。」根據《轉會市場》網站的資料，C朗為艾納斯主射過19次12碼，今次是第一次「宴客」。

有細心的網民發現，從C朗背後的鏡頭影到，他的12碼飛上看台，射中了一位球迷。該位球迷正雙手拿住手機，相信正拍攝C朗射波，怎料皮球忽然而至，擊中他的雙手，連手機也被打飛。

【從另一角度看，C朗的射門擊飛了球迷的手機】

艾納斯之前在超級盃不敵希拉爾，如今又在國王盃16強止步。聯賽方面，艾納斯8戰5勝3和，以18分排第三位，而榜首是8戰全勝24分的希拉爾。另外，艾納斯還會踢亞冠精英盃。

【C朗表示每次難關都是成長的機會】