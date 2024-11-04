韓國女槍手金藝智廣告接到手軟　Tesla也為她一人破例︱體育熱話

韓國射擊運動員金藝智在巴黎奧運一夜爆紅，她在女子10米氣手槍獲得銀牌，所受關注卻勝過同屆賽事任何一位金牌選手。漂亮又冷酷的她被稱為「女版John Wick」，連超級富豪馬斯克（Elon Musk）也留意到她。

奧運後這位32歲媽媽簽約加盟韓國經理人公司Plfil，一如馬斯克所言在電影中客串當殺手，為LV、Givenchy Beauty等品牌拍廣告，最新消息是成為Tesla首位韓國代言人，更打破馬斯克本人定下慣例。



金藝智在巴黎奧運一夜爆紅。（Getty Images）

奧運獲馬斯克點名一夜爆紅

巴黎奧運期間金藝智的比賽片段和照片在網上瘋傳，當Tesla老闆馬斯克也發文讚揚：「她應該在動作電影中演出，毋須演技！」金藝智的名字更是紅遍全球。

8月加盟韓國經理人公司Plfil後，持續因為在影片《Crush》飾演殺手，為著名品牌Louis Vuitton（LV）和Givenchy Beauty等拍廣告當上話題人物，近日更成為韓國Tesla首位品牌代言人。

金藝智近日成為韓國Tesla首位品牌代言人。（IG）

成Tesla代言人打臉馬斯克

馬斯克常豪言，Tesla跟對手不同，從來不會付錢給名人推廣旗下汽車，不過他似乎為欣賞有加的金藝智打破慣例。日前金藝智在IG分享一張背後為Tesla標誌的照片，經理人公司Plfil發放她駕駛Tesla的照片，並引述金藝智說：「很高興能跟Tesla一起工作，希望能跟Tesla一起發放有意義的訊息。」

Plfil指出：「馬斯克在帖文提到金藝智後，跟Tesla建立關係，Tesla說金藝智是韓國Tesla首個品牌大使。」事實上，她不止是韓國Tesla首個大使，更是全球首個已知獲付費的名人大使。

金藝智與Tesla。（Plfil）

金藝智廣告接到手軟

韓國連鎖便利店品牌CU的營運商BGF Retail，也決定以她出任旗下13種食品的代言人，宣稱有關食品可改善客人集中力，正如金藝智在巴黎奧運的專注表現一樣，而產品部分收益會撥捐韓國射擊協會，以支持這項冷門運動云云。

金藝智今年7月28日在女子10米氣手槍決賽出戰，終由同樣來自韓國的19歲槍手吳藝真奪金，金藝智摘銀，兩人雙雙打破奧運紀錄，可是二人奧運後名氣難以相提並論。金藝智冷酷氣場與可人面孔被網民洗版瘋傳，有網民在X（前稱Twitter）形容她如同電影角色，大批網民稱讚她「太帥了！」「下集《Ｍatrix》她應該做主角」。

她比賽時腰間掛着的大象公仔亦成為網民焦點，大家好奇這名冷酷槍手為何會配上一個可愛的玩偶？當時韓國《朝鮮日報》報道金藝智育有一名5歲女兒，那個可愛的大象娃娃正是女兒贈送的禮物。金藝智賽後受訪時稱：「當我女兒到幼稚園上學時，便能跟朋友炫耀她媽媽去奧運比賽，而且贏得一塊獎牌。」