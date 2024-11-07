網球年終賽鄭欽文狂轟12個Ace入四強　再成李娜後首人爭巨額獎金

WTA年終總決賽分組賽最後一輪，鄭欽文與意大利的保蓮妮（Jasmine Paolini）上演出線生死戰，這名中國「一姐」今戰狀態大勇，全場發球開出12記「Ace」，相當輕鬆地以兩盤6：1擊敗對手，首次參加此項賽事便殺入4強，力爭512萬美元冠軍獎金。



網球年終賽︱鄭欽文晉身四強。（路透社）

鄭欽文克服「下籤」兩連勝晉四強

世界排名第7的鄭欽文面對世界排名第4的保蓮妮，賽前兩位球手在今次年終賽分組賽都是1勝1負，今仗獲勝一方即可晉身準決賽。鄭欽文雖然世界排名不及保蓮妮，對上3次碰頭卻能全數獲勝，有點「格食格」的味道。

鄭欽文在賽事抽得「下籤」，首仗便要面對從未贏過的「剋星」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），結果又一次敗陣而回。次仗對手列巴堅娜，之前對碰也是兩戰兩負，不過狀態正勇的鄭欽文力戰3局首次擊敗對方，保住晉級希望，今仗不容有失下發揮更佳，首次發球得分率高達77%，並開出12個Ace球之下輕鬆獲勝。

鄭欽文全場12次直接發球得分，直落兩盤擊敗保蓮妮。（路透社）

再成李娜後中國第一人

跟鄭欽文同組的莎巴蘭卡，連勝兩場率先鎖定四強席位後，最後一場分組賽不敵列巴堅娜，鄭欽文與莎巴蘭卡同樣2勝1負，莎巴蘭卡憑對賽成績以首名晉級，鄭欽文居小組次名出線，對手很大機會是另一組已兩連勝的美國球手歌芙。

鄭欽文賽後稱：「這場比賽是我今年表現最好其中一仗，第一發球成功率很高，今晚很享受在這裏作賽。」上一次有中國球員晉級WTA年終賽4強，已是11年前的李娜，那一屆李娜獲得亞軍。

鄭欽文4強很大機會面對美國強敵歌芙。（路透社）

準決賽勢硬撼歌芙

鄭欽文為成就感到自豪：「幾乎是11年前了，很自豪我能做到。今次是我首度參與年終賽，當我來到時，不知道會發生什麽事，所以我叫自己要盡情享受，尤其是我被編入一個很困難的分組。」她之後以中文感謝前往沙特阿拉伯觀戰的中國球迷：「謝謝現場來為我加油的中國粉絲，謝謝你們！」

另一分組美國球手歌芙（Coco Gauff）兩連勝後亦已出線，今晚最後一輪會面對奇捷高娃（Barbora Krejčíková）。由於兩連敗後已出局的皮古娜（Jessica Pegula），因傷宣布退賽，施安迪（Iga Swiatek）最後一輪對手換成俄羅斯球手卡薩堅娜（Daria Kasatkina）。歌芙狀態大勇，如能再下一城，鄭欽文準決賽對手很大機會是這位20歲球手。施安迪之前曾擊敗奇捷高娃，因此今晚只要在卡薩堅娜身上獲勝，仍可晉級四強，力保衛冕機會。