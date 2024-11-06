網球年終賽︱歌芙挫施安迪入四強　鄭欽文爭出線　祖高域因傷退賽

WTA女子網球年終賽分組賽第二輪B組賽事爆出一個小冷門，衛冕球手施安迪（Iga Swiatek）被歌芙（Coco Gauff）擊敗，出線形勢未明。

今次僅為20歲的歌芙跟施安迪13次對戰的第二場勝仗，她以6：3、6：4擊敗這位波蘭「前一姐」。隨着施安迪落敗，今個年度的年終世界排名第一寶座落在莎巴蘭卡手上。

下周中開賽的ATP男子網球年終賽傳來令人遺憾的消息，塞爾維亞球王祖高域宣布因傷退賽，並向球迷致歉。



施安迪負歌芙，同時失去年終世界排名第一寶座。（路透社）

歌芙晉四強 皮古娜出局

歌芙分組兩戰全勝後，繼莎巴蘭卡後成為第二位晉身四強球手。這位美國球手賽後表示感覺十分好，「賽前已知道我們的交手紀錄，依然信心十足，感覺自己正在打出高水平網球。」

同晚B組另一場賽事，歌芙的美國同胞皮古娜（Jessica Pegula）以3：6、3：6不敵奇捷高娃（Barbora Krejčíková），分組賽兩連敗，成為繼A組的列巴堅娜後第二位出局球手。

歌芙對自己信心十足。（路透社）

WTA年終賽分組賽形勢



A組

莎巴蘭卡（1）／ 2勝（已出線）

保蓮妮 （4）／ 1勝1負（下場贏波出線）

列巴堅娜（5）/ 2負（已出局）

鄭欽文（7）／ 1勝1負（下場贏波出線）



B組

施安迪（2）／ 1勝1負（下場贏波出線）

歌芙（3）／2勝（已出線）

皮古娜（6）／ 2負（已出局）

奇捷高娃（8）／ 1勝1負（下場贏波，而施安迪輸波可出線）



鄭欽文今晚力爭出線 往績極有利

2球手已出線，2人提早出局，餘下4球手在最後一輪賽事力爭2個出線席位。今晚先上演A組賽事，頭兩仗1勝1負的鄭欽文，8時30分迎戰意大利的保蓮妮（Jasmine Paolini），勝出一方即可晉級四強。

一項數據對鄭欽文相當有利，就是之前3次跟保蓮妮對戰全數獲勝，而且28歲的保蓮妮今屆同時參加單打及雙打賽事，體能消耗更大。賽前這位意大利球手大讚鄭欽文：「她的發球好得難以置信，因此重點就是嘗試回球，然後盡量打得深，當機會來臨時便攻擊及調動她。」

女子網球年終賽 鄭欽文 對 保蓮妮

11月6日晚上8時30分 Now 634台直播



鄭欽文力爭晉身年終賽四強。（路透社）

WTA年度出賽及勝仗最多

年終賽是漫長球季最後一項賽事，不少球手體能狀況都有下滑情況，尤其是須戰至第3局的比賽，不過鄭欽文似乎沒有這方面的問題，日前擊敗列巴堅娜一仗，第3局更以6：1輕取對手勝出比賽。

今晚比賽之前，鄭欽文今年已打了34場比賽，是一眾WTA巡迴賽球手之冠，當中贏出29場，較世界排名第一的莎巴蘭卡還要多4場勝仗。

施安迪明晚須贏波才可出線。（路透社）

B組方面形勢較為微妙，施安迪1勝1負，明晚最後一仗面對已出局的皮古娜；同樣1勝1負的奇捷高娃，則須硬撼已出線的歌芙。由於兩球手同分下先計算對賽成績，因此首仗擊敗奇捷高娃的施安迪，只要贏波便可出線；奇捷高娃就算贏波，仍要寄望施安迪落敗才可晉級。

兩場四強戲碼，歌芙的對手是鄭欽文與保蓮妮的勝方，莎巴蘭卡很大機會跟施安迪正面交鋒，力爭512萬美元冠軍獎金。

賽事總獎金更勝四大滿貫

鄭欽文今年首度參加年終賽，意大利的保蓮妮同為首度參賽，上屆冠軍由施安迪奪得，她也是8人中唯一曾在年終賽奪冠的球手。

8位球手按種子排名被編入兩個小組，每組4人，小組頭兩位晉身準決賽，爭奪512萬美元冠軍獎金。今屆賽事總獎金高達1525萬美元，每位參賽球手先獲25萬美元，分組賽每贏一場再獲50萬美元，晉級準決賽再拿120萬美元，最終奪冠獎金高達512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。