網球年終賽︱鄭欽文首挫列巴堅娜下場贏波出線　莎巴蘭卡率先晉級

WTA女子網球年終賽分組賽第二輪，鄭欽文力戰3盤首度擊敗列巴堅娜（Elena Rybakina），餘下最後一場分組賽，明晚只要擊敗4號種子保蓮妮（Jasmine Paolini），便可晉身這項總獎金高達1525萬美元賽事的準決賽，力爭512萬美元冠軍獎金。

首仗擊敗鄭欽文的「一姐」莎巴蘭卡，同晚亦挫保蓮妮，分組賽兩連勝率先晉身四強。



列巴堅娜傷癒復出狀態平平。（路透社）

鄭欽文生涯首挫列巴堅娜

鄭欽文對上兩次遇上列巴堅娜都是敗陣而回，原籍俄羅斯、現代表哈薩克的列巴堅娜自從2022年贏得溫布頓後狀態正勇，今年上半年贏得3項WTA 500級別賽事冠軍，可是下半年持續受傷病困擾，巴黎奧運未能出戰，美國網球公開賽次圈退賽後，已經兩個月未有落場。

這位世界排名第五球手年終賽復出，體能和狀態明顯難及最高水平，首仗面對保蓮妮以6：7、4：6敗陣，今場面對鄭欽文情況也是相若。

鄭欽文取得年終賽首勝。（路透社）

狀態大勇的鄭欽文首盤一度領先4：1，列巴堅娜未就此放棄，打破對方發球局後力戰至決勝局，鄭欽文以7：4「搶七」成功。第二盤同是由中國球手率先打破列巴堅娜發球局，可是鄭欽文領先下表現不穩，反被對手以6：3搶回一盤扳平。

列巴堅娜戰至決勝盤體力明顯下降，疲態畢露下以1：6落敗，鄭欽文以盤數2：1（7：6、3：6、6：1）生涯首度擊敗對方，亦取得年終賽首場勝利。

WTA年終賽分組賽形勢



A組

莎巴蘭卡（1）／ 2勝（已出線）

保蓮妮 （4）／ 1勝1負（下場贏波出線）

列巴堅娜（5）/ 2負（已出局）

鄭欽文（7）／ 1勝1負（下場贏波出線）



B組

施安迪（2）／ 1勝

歌芙（3）／ 1勝

皮古娜（6）／ 1負

奇捷高娃（8）／ 1負



鄭欽文首度擊敗列巴堅娜。（路透社）

鄭欽文賽後表示，「今場贏波我真的很開心，因為之前我從未贏過她，而且她是目前巡迴賽其中一位最佳球手。」

「即使我在第二盤有機會贏卻未能把握，我仍為能夠回過神來、保持集中，取得第三盤並獲勝感到高興。」她在分組賽1勝1負，與下場對手保蓮妮相同，因此明晚的勝方將可隨同組兩連勝的莎巴蘭卡一起晉身準決賽。列巴堅娜兩連敗後，成為今屆賽事首位出局球手。

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賽事總獎金更勝四大滿貫

鄭欽文今年首度參加年終賽，意大利的保蓮妮同為首度參賽，上屆冠軍由施安迪奪得，她也是8人中唯一曾在年終賽奪冠的球手。

8位球手按種子排名被編入兩個小組，每組4人，小組頭兩位晉身準決賽，爭奪512萬美元冠軍獎金。今屆賽事總獎金高達1525萬美元，每位參賽球手先獲25萬美元，分組賽每贏一場再獲50萬美元，晉級準決賽再拿120萬美元，最終奪冠獎金高達512萬美元，較任何一項大滿貫賽事冠軍獎金更高。