香港網球公開賽｜英國一姐71分鐘告負失冠　「很喜歡在香港出賽」

WTA香港網球公開賽決賽由頭兩號種子球手碰頭，俄羅斯20歲新星舒奈達（Diana Shnaider）以直落兩盤6：1及6：2輕取英國的包奧達（Katie Boulter），僅戰71分鐘便分出勝負。

英國「一姐」包奧達未能以冠軍結束今季，但她在香港同樣度過美好的一星期，多得香港球迷的熱烈支持才來到這階段，並直言：「我愛香港。」



一星期的香港網球公開賽告一段落。（梁鵬威攝）

香港網球公開賽｜李娜首任總監 指香港想辦高級別賽事仍有待改進

現時世界排名第29的包奧達，四強與中國球手袁悅激戰逾2個半小時晉級，她有望在香港賽刷新職業生涯最高排名。包奧達今仗因為頭號種子舒奈達強勁的底線抽擊而吃盡苦頭，開局初段兩度被破發，局末幾經辛苦保住發球局，仍然難逃以1：6先落後一盤。

次盤戰情相若，包奧達同樣兩被破發，落後至0：4，現場有球迷高呼「Let's Go Katie」，她保發後振臂為自己打氣，但面對舒奈達的抽擊，依然難以招架，結果再輸一盤2：6，僅戰71分鐘完成賽事。

面對力量強勁的舒奈達，包奧達打得吃力。（梁鵬威攝）

包奧達直落兩盤落敗。（梁鵬威攝）

香港網球公開賽｜包奧達失冠仍愛香港

包奧達在發球局受盡壓力，遇上11次被破發的危機，當中4次被破，而她在舒奈達發球局未曾出現破發分，可見今仗兩人之間的分野。這名英國一姐直言對手表現出色，今仗用盡一切方法都無法找到對方的破綻，舒奈達在各方面也比自己優勝，她對敗仗心服口服。

包奧達的發球局受盡威脅。（梁鵬威攝）

28歲的包奧達雖然未能以冠軍結束賽季，但香港賽的表現使她對來年更有信心：「我在接連數個亞洲賽站找到狀態，我覺得自己愈打愈好，今星期在香港的表現正面，我知道自己還有進步空間，使我對明年賽事更有信心，再衝佳績。」

每當包奧達落後或遇上難關時，香港球迷不吝嗇打氣聲，這名英國球手賽後感謝球迷們，「是你們的支持令我打入決賽」，包奧達指在香港度過獨一無二的一星期，「很喜歡在香港出賽的感覺，球迷給予我很大的支持，十分榮幸可以參與這個如此成功的賽事。我愛香港，我十分享受在香港的時光，享受每一分每一秒，希望未來有機會再來港」。

「我愛香港，我十分享受在香港的時光。」（梁鵬威攝）

香港網球公開賽｜俄國新星極速冒起今年奪四冠

年僅20歲的舒奈達，是近年網壇的矚目新星，這名俄羅斯球手在去年5月轉職業，今年四次打入WTA巡迴賽決賽，全數奪冠而回，世界排名即將升上第12位。

舒奈達首次來港即封后，這名俄國新星是「最佳的一星期」：「今次是我第一次來港，所有設施都好齊全，球迷又熱情，能夠在家人見證下奪冠，對我更具意義，加上在賽季最後一站贏冠軍，令香港賽變得更特別，必定是我生涯的美好回憶之一。」

不少球迷對舒奈達的名字不太熟悉，首個賽季即贏四冠，相信成為不少對手的研究對象，這名新星已有心理準備，迎接一切挑戰，「今季沒有太多人認識我，如今逐漸被人認識，來年將更加難打，我不怕迎接挑戰，我知道自己還有不少地方可以改善，要對自己更有耐性。

首度來港的舒奈達贏得今年香港公開賽的冠軍。（梁鵬威攝）