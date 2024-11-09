鄭欽文首戰WTA年終賽即晉決賽　與歌芙爭女子網球史上最高額獎金

WTA年終賽4強，鄭欽文以盤數2：0擊敗捷克球手奇捷高娃（Barbora Krejčíková），追平李娜在2013年留下中國球手在年終賽決賽的最佳紀錄，將會在決賽面對20歲的美國天才球手歌芙（Coco Gauff）。



分組賽最後一輪，鄭欽文轟出12個Ace擊敗意大利球手保蓮妮（Jasmine Paolini）晉級，今仗她延續出色狀態，全場9次發球直接得分，雖在第二盤曾在領先3局下被反超，但之後重拾節奏，直落兩盤以6：3、7：5淘汰奇捷高娃，首次參加ＷTA年終賽便晉級決賽，也是繼李娜後，首名晉級WTA年終賽決賽的中國球手。

鄭欽文在4強力克捷克球手奇捷高娃，首次參加WTA年終賽便殺入決賽。（新華社）

憑今場勝仗，22歲的鄭欽文從世界排名第7升上第5，是生涯首次進入世界前5：「感覺很特別，因為這是我生涯首次年終賽決賽，能晉級決賽難以置信。我覺得年終排名上升兩位還是很開心的，因為我從年初開始就一直第7，奮鬥了這麼多天這麼多站，終於提升了兩名。」

憑今場勝仗，鄭欽文首次躋身世界排名前五。（路透社）

現任「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在另一場4強戰不敵歌芙出局，排名第2的球手施安迪（Iga Swiatek）則分組賽止步。莎巴蘭卡向來是鄭欽文「剋星」，過去4次交手後者全敗，包括今屆年終賽分組賽，今次莎巴蘭卡被淘汰，對鄭欽文來說自是爭冠好消息。

這名中國「一姐」與歌芙則只在今年5月的WTA羅馬站交手過一次，該戰由歌芙以2：0勝出。

鄭欽文此前對莎巴蘭卡四戰皆北。（Getty Images）

WTA官網指，今次鄭欽文及歌芙晉級決賽，各自已獲230.5萬美元獎金（約1792萬港元），奪冠一方可再獲250萬美元，冠軍總獎金達480.5萬美元（約3736萬港元），為女子網球史上最高額獎金。

此外，鄭欽文與高芙這對決賽組合年齡合計只有42歲259天，是2004年莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及舒拉寶娃（Maria Sharapova）以來最年輕一次，當年兩人年齡相加只有40歲251天。22歲的鄭欽文也是繼捷克球手姬維杜娃（Petra Kvitova）在2011年後，首次參加WTA年終賽便晉級決賽的球手中最年輕一人。

鄭欽文決賽對手歌芙只有20歲，已排名世界第3。（Getty Images）

鄭欽文對歌芙的決賽，將在香港時間周六（9日）深夜12點上演。