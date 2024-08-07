巴黎奧運｜抗癌女拳王秉持阿公遺願　陳念琴堅持一念終摘下銅牌

粗獷五官，黝黑膚色，陳念琴硬朗的外表，容易讓人聯想到她台灣原住民的身份。

今次巴黎奧運，陳念琴第三度代表中華台北征戰，這名27歲的女生笑稱自己已是「老將」，但其實陳念琴曾經歷過歧視、欺凌與癌症，能夠再次踏上這個舞台爭奪獎牌，只因她始終保持「不要放棄」的信念。

陳念琴在本港時間周三（7日）凌晨舉行的女子拳擊66公斤4強戰，雖然不敵來自中國的2號種子楊柳，僅得一面銅牌，但她笑對結果，沒有遺憾。



陳念琴第三度征戰奧運，終如願獲得獎牌。（路透社）

拳擊項目在巴黎奧運捲起性別爭議風暴，與林郁婷「中性、被身邊人希望打扮得像女生」相反，陳念琴反而是被一直要求更像男性一點，更曾被教練抓去剪短頭髮。她說自己是「長髮控」，會經常美甲，也很喜歡粉紅色，不過從小便被教導要更像男生一些，這樣才不會被欺負。

陳念琴有阿美族及布農族血統，在花蓮出生，兩歲隨家人移居馬祖（較靠近福建），卻因為原住民的深邃輪廓而被同學排擠。小學時又曾經長有頭虱，被校長禁止上學。這些經歷讓她明白，要靠自己去融入環境。

陳念琴外表粗獷，但內在其實也是一名小女生。（Instagraｍ）

到之後去學習拳擊，因為只有她是女生，所以經常被欺負，又被學長笑她是「山裏人」：「陳念琴滾回妳的馬祖去啦，妳來這邊幹嘛。」

練拳時被學長言語欺凌，又完全打不過男生，陳念琴很快便受不住，哭着打給家人說想要回家，父親每次都溫柔地回答明天就把她接回去，「三個月過去了，我還在這邊」。向《天下雜誌》憶述這件事時，陳念琴仍然笑得燦爛。

不過也是那個時候，讓陳念琴知道遇上困難不能一味逃避，而是要勇敢地去面對，結果經歷了在拳擊隊的刻苦訓練後，她出去跟別的女生比賽，才發現自己力量比對手大一倍，第一場就把對手打哭：「因為那一場比賽，前面一年多的那些負面（情緒）完全消失。」

回憶辛酸過往，陳念琴也感謝當年經歷過刻苦訓練。（Instagram）

2016里約奧運，19歲的陳念琴成為史上首名代表中華台北征戰奧運的拳擊手，但16強戰，她便以0：3完敗。這場失利令她大受打擊，訓練時失去動力，被教練怒斥一頓後直接收拾行李出走。

「19歲，其實我從來沒有面對過這麼大的壓力，我不知道這個壓力要怎麼處理。」被父親一通電話點出重點後，陳念琴表示這次低潮令她心理變得更加強大：「我開始能接受失敗，以及相信失敗後還能再站起來繼續前進。」

陳念琴父親一語道破女兒身處的成長困境。（Instagram）

跨越低潮，陳念琴在2018年首次贏得世錦賽金牌，然而命運又向她提出難題。東京奧運前，陳念琴被診斷出患上淋巴癌二期，但她仍跟醫生說，要拿到奧運資格後才回來接受治療。

雖然頗擔心病情，不過在這種執念之下，陳念琴順利拿到奧運門票。恰好遇上疫情，她擁有更充裕的時間接受治療。

陳念琴需在數個月內接受8次化療：連續不止的乾嘔、血管發炎導致無法戴上拳套、脫髮、臥病在床等等痛苦困擾着她。

東京奧運前夕，陳念琴發現患上癌症。（Instagram）

教練害怕這名弟子會意志消沉而放棄拳擊，因此會間中帶她出外走走，甚至去打漆彈放鬆心情，不過陳念琴笑稱：「就算我在生病，我的腦袋想的還是『喔，奧運快到了』，我的腦袋也在想奧運的畫面。」

堅持之下，陳念琴戰勝癌症重登擂台，更在東京奧運十六強戰勝出，突破里約奧運戰績。勝出之後，她以阿美族語對着鏡頭大喊：「Pangcah nu wawa！（我是阿美族的孩子！）」

八強落敗，她賽後在擂台中央跪下並親吻地面：「因為我想向我的專業表示最高的敬意，念琴戰隊在這裏跌倒、成功，所以成就了現在。」

八強戰落敗後，陳念琴跪在擂台中央親吻地面。（Getty Images）

在東京奧運八強止步，無緣獎牌，之後國際賽戰績也未有突破，但回看過去數年，陳念琴感嘆能夠重新站在擂台上已值得感恩，想跟當年的自己說：「妳真的很強，到底是什麼東西，讓妳可以去跨越這麼多的障礙。陳念琴妳真的很棒。」

接受台灣媒體《世界走走》訪問時，被問到平常訓練那麼辛苦，曾經有沒有想過放棄？當時是2022年，她已經走過了讓自己重生的東京奧運舞台，理應有一個關於過去幾年間種種痛苦的答案。

「阿公在過世之前有跟我說，Aka pisawad（阿美族語：不要放棄），告訴我體育這條路不容易，要相信自己，不要放棄。」她開玩笑指沒錢買機票回馬祖後，再回答道。

從童年被排擠，到加入拳擊隊被欺負，再到戰勝癌症重回擂台，陳念琴這二十多年來，其實一直都以自己的毅力，詮釋着外公跟她說的這最後四個字。