足球︱英格蘭夢寐以求主帥人選——哥迪奧拿：什麼也有可能

英格蘭男子足球國家隊主帥，被公認為全英國難度第二最高的工作，難啃程度僅次首相。修夫基離任至今3個月，主帥一職一直懸空，暫代職位的U21領隊卡斯利一度被視為接任熱門，如今已不再被考慮。

有能力而又願意接手者寥寥，英格蘭足總夢寐以求的人選是曼城主帥哥迪奧拿，他跟曼城合約只餘最後一季，他被問及傳言時，否認之中也留有後路，添上充滿懸念的一句：什麼也有可能。



哥迪奧拿跟曼城尚未續約，盛傳英格蘭足總視他為首選。（Getty Images）

哥迪奧拿是英格蘭足總首選

事實上，正如全盛期的美斯一樣，如今任何球隊無不希望得到哥迪奧拿掌帥，問題是他是否願意到來。英國《衛報》指，英格蘭足總在尋求新帥過程中，從一開始已將哥帥列入名單，季初已跟他接觸查探他是否有興趣，並指出名單中其他人選相信，哥迪奧拿才是英足總首選。

對於在曼城的前途，哥帥周末在意大利一個電視節目中稱，「離開曼城？那不是真的，我還未有決定。」他更指，「我將會成為下任英格蘭教練也不是真的，如果我已作決定，我會說出來……我也不知道，什麼也可能發生。」

杜慈是英格蘭足總另一心儀新帥人選。（Getty Images）

哥迪奧拿：什麼也可能發生

他跟曼城今季完約，遲遲未見續約的消息，近日傳出英格蘭足總對他有意思後，有消息指哥帥正考慮跟曼城續約一年的選項。哥迪奧拿為全球第二最高薪足球教練，年薪2000萬英鎊，僅次年薪高達3000萬英鎊的馬體會的教練施蒙尼。他如接任英格蘭主帥，肯定需要減一大截人工。

英格蘭足總自知哥帥願意接手機會不高，另一熱門人選是目前正在待業的杜慈（Thomas Tuchel），這位前車路士和拜仁教頭被指對英軍帥位有保留。外籍頂級名帥似乎都不太願意到來，再數下去已是艾迪賀維（Eddie Howe）和樸達（­Graham Potter）兩位英籍主帥。

卡斯利。（Getty Images）

卡斯利已不再被考慮

足球的世界真是一天也嫌長，暫代英軍主帥的U21領隊卡斯利，曾被視為接任熱門，受盡外界讚賞，但經過歐國聯賽事1：2不敵希臘一仗，他實驗性質的排陣受盡外界批評後，如今已不再被考慮，他被指之後會重返U21執教。