網球︱「泥地王」拿度淚眼掛拍　宿敵兼好友費達拿長文致敬極感人

38歲的拿度（Rafael Nadal）在台維斯盃以兩盤4：6不敵荷蘭球手雲迪桑普（Botic van de Zandschulp）後，網球職業生涯正式落幕。

22次贏得大滿貫的「泥地王」生涯見盡高低起跌，掛拍一刻亦難忍男兒淚：「我希望作為一個來自馬略卡島小村莊的好人，被你們銘記。」跟他老友鬼鬼的多年宿敵費達拿（Roger Federer）長文向他致敬：「你知道嗎，拿度，你令我更享受比賽。」



拿度職業生涯正式落幕。（路透社）

台維斯盃最後一舞落敗 拿度正式掛拍

拿度近年頻受傷患困擾，上月已通過影片宣布，會在今次台維斯盃後退役。職業生涯迎來尾聲，賽前奏起西班牙國歌時，他已激動落淚。

台維斯盃8強代表西班牙面對荷蘭，拿度負責單打第一戰，惟兩盤都以4：6不敵世界排名80的雲迪桑普。之後艾卡拉斯在單打擊敗基斯柏（Tallon Griekspoor）追回一分，之後西班牙在雙打再輸一場，總比數1：2被荷蘭淘汰出局，拿度的最後一舞亦到此落幕。

拿度近年受傷患困擾，比賽次數大不如前。（Getty Images）

拿度：從不想退役 但身體無法繼續

賽會特別為拿度準備退役儀式，以影片形式回顧這名「泥地王」璀璨的職業生涯，費達拿、祖高域（Novak Djokovic）、莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及梅利（Andy Murray）等對手及好友，亦在片中向他致敬。

拿度淚流滿面，並表示出對這項運動的不捨：「事實是我從不願意走到現在這一步，我不厭倦打網球，但我的身體已不想繼續打下去，你只能接受這一點。」

觀看致敬影片時，拿度激動落淚。（路透社）

自2001年成為職業球手至今，拿度生涯奪得22次大滿貫錦標，網球史上僅次於祖高域的24次。毫無疑問地他是網球的「紅土之王」，破紀錄贏得14次法國網球公開賽冠軍，116場法網比賽贏了112場。他另外還有4次美國網球公開賽封王，並在澳洲網球公開賽及溫布頓各贏得兩次冠軍。

此外，拿度贏過奧運單打及雙打金牌，並幫助西班牙4次捧走台維斯盃，是網球史上最出色球手之一。當他被問到希望以何種方式被人們記住，拿度回答：「我希望能作為一個來自馬略卡島小村莊的好人，被你們所銘記。」

「曾經我只是一個追逐夢想的小孩，盡最大努力才獲今天成就。老實說，很多人每天都勤奮地嘗試做到最好，我只是其中一個幸運兒。」離開球場時，拿度含淚向觀眾揮手並道謝。

拿度表示，希望人們能記住他是一個好人。（Getty Images）

費達拿感人長文 致敬多年宿敵

與拿度為多年對手的費達拿，賽前在社交網站寫下長文致敬這名「宿敵」，當年兩人時常在決賽交手，為網壇最矚目的巔峰對決：「我們每次在泥地作賽，就像走進你家的後花園。你讓我重新構思比賽，甚至要改變球拍大小，只希望憑此獲得些許優勢。你知道嗎，拿度，你令我更享受比賽。」

費達拿提到自己奪得2004年澳網冠軍後，首次成為世界第一，卻被一名來自馬略卡的天才球手擊敗：「當時我覺得自己站在世界之巔，直到兩個月後，身穿紅色背心、展示着二頭肌的你步入邁亞密的球場，並令人信服地擊敗我。」

費達拿與拿度，曾是網壇兩大最矚目巨星。（Getty Images）

「當時我們都處於旅程起點，最終我們也走到一起。20年後，我必須說，拿度你的生涯是多麼令人難以置信，包括歷史性的14次法網冠軍。你令西班牙甚至是整個網球界感到自豪。」

他回顧兩人多年來在球場上的纏鬥，包括入座人數創下歷史紀錄的賽事，更曾因激烈比賽而疲憊不堪，幾乎要在頒獎禮上互相攙扶。費達拿最後不忘為拿度打氣：「我想你知道，你的老朋友永遠都會為你打氣。你永遠的球迷，費達拿上。」

即使費達拿的祝福未為拿度帶來勝利，但正如拿度所言「大團圓結局通常只會在荷里活電影中發生」，他坦然接受賽果，直言「這當然是情緒激動的一天，賽前我已感到很緊張。我已盡全力，嘗試以正確能量和態度享受比賽。」告別一刻，拿度依然維持一貫正能量，依然是大家熟悉和愛戴的永恆「泥地之王」。