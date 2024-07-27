巴黎奧運｜開幕禮以熱氣球點燃聖火　百歲老將坐輪椅冒雨參與

全球觀眾都好奇巴黎如何點燃聖火，是否夢幻得在巴黎鐵塔點起聖火？

法國球王施丹「由頭帶到尾」，但不如傳聞般負責點聖火，他在艾菲爾鐵塔前轉交「泥地王」拿度，聖火隨後轉送到杜樂麗花園，另一大熱人選麥巴比同樣沒有出現，最後由柔道及短跑名將點着聖火台，代表一連16日的奧運賽事正式開始。



巴黎奧運正式揭幕。（路透社）

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巴黎奧運舉行別開生面的開幕禮，一眾代表團坐船進場之際，塞納河兩旁亦有各式各樣的表演，當中包括歌星Lady Gaga。

盛傳是負責點燃聖火的法國球王施丹，從初段已經登場，他手持聖火被困地鐵車廂，直至末段再度登場，穿上西裝出現在艾菲爾鐵塔前的特羅卡德羅廣場，從刺客手中再次接過聖火，不忘與兩旁的運動員揮手。

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施丹在開幕禮末段再度登場。（袁志浩攝）

在巴黎鐵塔形狀的大舞台末端，「泥地王」拿度（Rafael Nadal）現身接棒，其後艾菲爾鐵塔上演一場燈光表演，拿度在這段時間走往小艇，從特羅卡德羅廣場出發前往羅浮宮。小艇上除了拿度，還有莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）﹑短跑名將劉易斯（Carl Lewis）及羅馬尼亞體操傳奇歌曼尼茲（Nadia Comaneci）。

短跑名將劉易斯﹑拿度﹑歌曼尼茲﹑莎蓮娜威廉絲一同在小艇傳聖火。（Getty Images）

四名奧運金牌得主乘坐小艇傳聖火，法國網球名將瑪莉絲蒙在岸上接棒，手持聖火跑進羅浮宮，然後再交給NBA名將東尼柏加（Tony Parker），從羅浮宮外圍傳進杜樂麗花園（Tuileries Garden）。從施丹交棒開始，至最後點燃聖火盆，一共24名運動員參與過程，有現役﹑退役﹑健全及傷殘運動員，當中更有100歲的單車名將﹑1948年奧運金牌得主Charles Coste，即使坐在輪椅﹑冒着雨依然堅持參與。

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年屆100歲的1948年奧運金牌得主Charles Coste，坐着輪椅傳聖火。（Getty Images）

最後一棒交給柔道兩金名將Teddy Riner及田徑的三金得主Marie-José Pérec，結果兩人點燃聖火盆，然後熱氣球緩緩升起，原本盛傳的大熱人選麥巴比卻沒有出現。

柔道兩金名將Teddy Riner及田徑的三金得主Marie-José Pérec一同點燃聖火。（路透社）

巴黎奧運開幕禮以別開生面的方式進行，最後以熱氣球當作聖火盆，而非以往般將聖火放進運動場內。在杜樂麗花園以熱氣球點聖火，事關在1783年首度熱氣球升空，正是在杜樂麗方園起飛，今次點聖火則向該段歷史致敬。

以熱氣球盛載今屆的奧運聖火。（路透社）

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