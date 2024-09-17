曼城115宗罪開審　有專家指可能扣100分　哥迪奧拿回應信心十足

曼城違反英超115項財政條款案件英國時間周一開審，案件為2023年2月一個獨立委員會花上4年調查後的結果，指曼城在2009至2018年間違反115項財政條款，曼城強烈否認所有控罪。

曼城所犯條例眾多，115項控罪史無前例，對於會被如何懲罰，目前根本無先例可循，英國各大傳媒推測過不同版本，有指最嚴重今季會被扣30分，Sky Sports甚至找來「足球財務專家」指可能會「扣60、 80、甚至 100分」，可是曼城曾在類似狀況遭歐洲足協禁賽兩年，終上訴得直逃過重罰，更令今次判決難以預測。



曼城獲得中東資金後，在英超予取予攜。（Getty Images）

115條控罪 官司料需時10星期審理

2008年成立並收購曼城的Abu Dhabi United Group，表面上由阿聯酋王室成員文蘇（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）持有，及後有洩露文件指集團帳戶直接由阿聯酋政府管理。阿聯酋入主曼城以來，橫掃英格蘭本土錦標，包括8次英超聯賽冠軍，3次足總盃冠軍，6次聯賽盃冠軍，2022/23球季他們終贏得歐聯，同季獲得歐聯、英超和足總盃成為「三冠王」。

曼城自引入中東資金，彷彿總是擁有用不盡的金錢，歐洲足協（UEFA）曾作出調查並在2020年2月宣布曼城在2012年至2016年間誇大贊助收入，違反財政公平條例，並指曼城不合作調查，禁止曼城參與未來兩季的歐洲賽，罰款3000萬歐元。曼城到國際體育仲裁法庭（CAS）上訴並得直，兩年禁賽令推翻，罰款亦大減至1000萬歐元，輕鬆用錢解決，一切猶如無事發生。之後英超賽會也對曼城調查，今次審訊在英國倫敦國際調解中心（International Dispute Resolution Centre）進行，這個非公開聆訊預料需時10星期。

英超聯賽會在聲明中詳細列明曼城違反的過百項財政條款。（英超官網）

曼城115宗控罪是什麼？

• 54項：2009/2010至2017/18球季期間，未能向賽會提交準確財務資料；

• 14項：2009/2010至2017/18球季期間，未能向賽會提交球員及領隊準確支付薪酬詳情；

• 5項：2013/14至 2017/18球季期間，未能遵守歐洲足協條款，包括財政公平條款（ Financial Fair Play，簡稱：FFP）；

• 7項：2015/16至 2017/18球季期間，違反英超盈利及可持續發展條款（Profitability and Sustainability Rules，簡稱PSR）；

• 35項：2018年12月至2023年2月期間，未能合作配合英超賽會調查。

曼城領隊哥迪奧拿。（Getty Images）

專家：曼城可被扣100分

115宗控罪，超過一半都是9年來沒有向賽會提交準確財務資料，以及球員和領隊準確支付薪酬詳情；至於違反FFP和PSR的控罪，到底英超賽會能掌握到多有力的證據實在無從稽考，因此會如何判決，坊間有很多不同說法。

近日流傳曼城「最嚴重可被扣30分」，Sky Sports引述「一位足球財務專家」更指，曼城如被裁定罪成，面臨被扣「60、80、甚至100分」。

哥迪奧拿：我們相信我們沒有做錯任何事情

西甲賽會會長迪巴斯（Javier Tebas）長年批評曼城和巴黎聖日耳門，指這兩間獲中東注資的球會為「國家球會」（a state club）及「財務禁藥」（financial doping）。曼城主帥哥迪奧拿談及今次案件時，也特別提到迪巴斯，「所有英超都想我們被罰，這是肯定的。但這正是我跟迪巴斯先生和英超球會說，等待獨立委員會的理由。」

「現代民主之中存在公義，當中沒有複雜之處。我不知他（迪巴斯）是不是律師，或其他英超球隊是不是律師，所以我在發問。跟歐洲足協（那宗官司）時一樣，我們相信我們沒有做錯任何事情。」