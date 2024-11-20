國足主帥伊雲高域風評大逆轉　從江湖騙子到被人人稱頌｜世盃外

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）兩場「中日大戰」結束，國足首循環作客0：7慘敗後，19日（周二）晚在主場1：3不敵日本，踢出振奮士氣一仗，更是「藍武士」在第三圈唯一一次被對手攻破大門。

國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）賽後獲日本主帥森保一大讚，今場過後內地球迷亦一改口風高度評價伊雲高域：「不管最終中國隊結果怎樣，伊萬至少不會是個騙子。」



世界盃外圍賽︱此前兩連勝加上今次對日本有不錯表現，伊雲高域賽後獲媒體及球迷大讚。（新華社）

森保一：伊雲高域讓每個人都發揮出最大潛力

今仗之前，日本在世界盃亞洲區外圍賽第三圈未曾被對手攻破大門，國足5年來首度在日本身上取得入球，主帥森保一大讚：「伊雲高域讓每個人都發揮出最大潛力……他是個很好的教練，中國隊很有潛力。」

世界盃外圍賽︱森保一賽後稱讚國足表現，更指伊雲高域令球員發揮出最大潛力。（新華社）

三連敗後曾被諷「江湖騙子」

回想第三圈賽事初段，國足首輪便以0：7慘敗予日本，之後對沙特阿拉伯、澳洲均被反勝錄三連敗，當時內地罵聲一片，大量網民怒轟伊雲高域執教不力，敦促盡早將其辭退，更傳出球員私下稱他為「江湖騙子」，也因此成為內地網民對他的稱呼。

然而先後擊敗印尼和巴林取二連勝，今仗對日本又在主場踢出「爭氣波」，更獲對手將帥異口同聲讚賞。連曾出文痛批伊雲高域「一將無能，累死三軍」的《人民日報》，也在這場賽後轉變態度，在微博表示：「失利固然遺憾，但敢於拼搏、無懼強敵，便能贏得尊重。」

不知不覺間，伊雲高域已從大眾眼中的「江湖騙子」，變為森保一口中那個能讓球員發揮出潛力的優秀教頭，短時間內，到底為何有這麼大轉變？

伊雲高域在內地媒體及網民眼中，已非兩個月前的「江湖騙子」。（Getty Images）

陣容年輕化成蛻變原因

當中一大原因是伊雲高域敢用新人，令球隊更趨年輕化。今仗國足正選十一人，平均年齡為27.4歲，比上次對日本的28.6歲年輕1.2歲，除35歲的門將王大雷及31歲的王上源外，沒有其他超過30歲的球員，也沒有任何歸化球員。從場面上看，國足今場拼勁遠勝上次對日本，除兩次導致失球的角球外，球員整體防守不俗，也經常不惜氣力奔跑和跟對手埋身肉搏，這點跟較為年輕的陣容不無關係。

部分數據也可印證這一點，作客琦玉0：7大敗一戰，國足全場錄10次攔截（Tackles），今場中國搏命演出下，攔截數據增至16次。考慮到日本中場遠藤航今仗表現尤其出色，保護皮球能力出眾下，更令國足攔截數據的增長顯得難能可貴。

上場中日雙方的對抗成功率剛好為「五十五十」，此戰國足成功率稍跌至47%，但對抗次數明顯增多，地面對抗由51次增至70次，空中對抗則由25次變為43次，亦能看出國足球員今仗更勇於跟對手埋身肉搏。

國足陣容漸趨年輕化。（新華社）

國足兩場防守數據對比（來源：Sofascore）

9月5日 作客0：7日本

攔截：10次

地面對抗：51次成功29次，成功率57%

空中對抗：25次成功9次，成功率36%

綜合成功率：50%



11月19日 主場1：3日本

攔截：16次

地面對抗：70次成功32次，成功率46%

空中對抗：43次成功21次，成功率49%

綜合成功率：47%



國足今場敢於搶截和拼搶，令日本早段進攻難以奏效。（新華社）

中國網民齊改口風：「伊萬帶的國足，精神力真的強啊」

對比兩場的防守數據，不難看出國足球迷眼中的「拼勁」，因此不少網民都改口大讚伊雲高域，跟之前易帥呼聲不斷形成有趣對比：「宋凱（中國足協主席）最正確的決定就是沒動主教練，想想國足一踢不好就換帥的惡性循環」、「不管最終中國隊結果怎樣，伊萬至少不會是個騙子」。

有人甚至認為：「2004年是國足由盛轉衰的轉折點，2024年是國足觸底反彈的轉折點」，亦有人大讚，「伊萬帶的國足，精神力真的強啊！」