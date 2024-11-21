WTT乒乓總決賽｜中國首日連吞5敗仗　資深名帥疑影射「步入寒冬」

周三（20日）為WTT乒乓總決賽（又稱年終賽）首日，中國乒乓隊出征福岡接連告負，男單男雙合共4戰全負，此外王牌女球手孫穎莎，亦在首輪女雙賽事出局。國乒第一日便已錄5場敗仗。



男單兩戰全敗出師不利

中國今次共有4名男單球手參賽，首日派出林高遠及梁靖崑兩人。排名世界第9的林高遠打頭陣出擊，面對排名16的斯洛文尼亞選手斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic），初段被明顯壓制而讓對手先取兩局，第三局大幅落後1：6情況下，曾以9：8反超，但最終連失3分，直落3局被淘汰。

WTT乒乓總決賽｜林高遠首場男單賽事便直落三局告負。（新華社）

世界第5的梁靖崑，對上第7的日本「老對手」張本智和，兩人此前交手7次，梁靖崑僅負1次佔據優勢。比賽伊始，這名中國球手便以5：0取得優勢，但領先至7：4時，卻讓張本智和連取7分贏得首局。

WTT乒乓總決賽｜梁靖崑與張本智和曾一度展開激戰，但最終以1：3被淘汰。（新華社）

第二局張本智和同樣在中段發力，落後4：5時連取5分，並以11：6再下一城。第三局戰況激烈，梁靖崑以11：9追至局數1：2。第四局初段，張本曾一度領先至6：1，梁靖崑連贏6分後與其展開纏鬥，「梅花間竹」地打至「刁時」後，張本智和連取2分，以12：10贏得第三局，總局數3：1晉級。

男雙全軍覆沒 王藝迪/孫穎莎首圈止步

除兩場男單敗陣外，國乒兩對男雙組合更是全數告負，頭號種子向鵬/袁勵岑，被新加坡的馮耀恩/郭勇以3：0直落淘汰；林詩棟/林高遠面對日本組合篠塚大登/户上隼輔，同樣直落輸三局出局，無緣在4強上演內戰。

WTT乒乓總決賽｜國乒男雙兩隊全數在首圈告負。（新華社）

除男子隊4戰全負外，女單方面錢天一及王藝迪雖雙雙晉級，但女雙的孫穎莎/王藝迪在8強對日本的削球組合佐藤瞳/橋本帆乃香，以1：3被淘汰。即今次WTT乒乓總決賽首日，國乒已吞下5場敗仗。

WTT乒乓總決賽｜王藝迪（左）/孫穎莎（右）在女雙賽事首圈出局。（微博圖片）

已退休的國乒教練吳敬平，在微博上慨嘆「寒冬來得比預料的要快，出人意料」，登上微博熱搜，被認為是暗示國乒步入寒冬。這名70歲資深教練，曾是中國國家隊球手，退役後曾培養出王皓、馬琳等名將。