乒乓亞錦賽｜張本智和挫林詩棟封王吐烏氣 奪日本50年來男單首金
撰文：陳旭暉
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亞洲乒乓球錦標賽男單決賽，由中國球手林詩棟鬥日本的張本智和，結果這名日本球手以3：1擊敗對手奪冠，打破日本男單在亞錦賽50年的冠軍荒，而張本智和的慶祝動作，不禁令人想起國乒主力﹑今次未有參賽的樊振東。
中國隊在今年乒乓亞錦賽只得兩冠，創下歷年最差的戰績。
21歲的日本球手張本智和，與19歲的中國球手林詩棟爭奪亞錦賽男單冠軍，張本連贏兩局11：9及11：6，即使林詩棟在第三局扳回一城，張本智和第四局以11：5奠定勝局，首度稱霸亞錦賽，亦是日本隊相隔50年後再贏得亞錦賽的男單冠軍，成為名宿長谷川信彥後日本第二位亞洲冠軍。
張本智和的近況起伏不定，今夏巴黎奧運與早田希娜出戰混雙早早出局，在男單八強激戰不敵樊振東，最傷的必定是男團四強，日本隊與瑞典戰至最後一場，負責守尾門的張本領先兩局下斷送好局，銅牌戰再負法國，在巴黎奧運慘吃白果。
張本智和在今年亞錦賽依然飄忽，早前在男團的名次賽，張本智和接連意外地遭港隊的陳顥樺及姚鈞濤擊敗，幸好他在單項回勇，男單連挫中華台北球手林昀儒﹑韓國的吳晙誠及林詩棟封王，一吐烏氣。
張本智和擊敗林詩棟後，先後做出球星麥巴比與比寧咸的慶祝動作，不禁令人想起今次沒有參賽的國乒主力樊振東，隨即惹來微博網民的熱議，直斥張本智和向國乒示威。
中國隊在亞錦賽24年來首度失落男單冠軍（中國隊2021年未有參賽），林詩棟的銀牌難阻國乒創下亞錦賽最差成績。亞錦賽向來由國乒壟斷，上屆更在所有項目奪金，但今屆只得混雙與男團的兩面金牌，一共獲得2金2銀1銅，比起1972年首次參賽時的2金2銀6銅更差。
今次亞錦賽的7面金牌中，罕有地由4個國家瓜分，日本隊成為最大贏家，摘下3面金牌，而韓國與朝鮮則各取一金。
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