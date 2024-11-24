F1拉斯維加斯站｜韋斯達賓三甲不入仍封王　四連霸後成史上第六人

F1（一級方程式）拉斯維加斯站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）雖然未能打入三甲，最終仍完成車手世界冠軍四連霸，比肩一眾偉大車手。

在這一站，平治車隊亦包辦冠亞，法拉利則向着車廠世界冠軍步步進逼。



今站之前，韋斯達賓在車手積分榜排第1名，領先次席、麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）62分，連今站在內，賽事只餘3站，意味今站結束後，若韋斯達賓保持超過52分之差，他便可提早奪得世界冠軍，也會是他自2021年以來，連續四屆封王。

紅牛的戰車RB20今站表現平平，「韋少」排位賽只得第5，其隊友佩雷斯延續劣勢，在排位賽Q1出局，第16名起步；「韋少」的爭標對手諾里斯則排在第6。首三個起步格，分別由平治的佐治羅素、法拉利的辛斯、和異軍突起的Alpine車手加斯利佔據。

羅素一起步就帶出，法拉利、紅牛、麥拿侖在後鬥法。（路透社）

賽事初段，法拉利的陸克萊起步後搶佔第2，他和辛斯不斷狙擊頭位的羅素，但很快耗盡輪胎後排名下滑；而第5起步的韋斯達賓全程都非常強勢，在第二次入站換胎後本來仍排在三甲，但以世界冠軍為目標的他在被法拉利趕上時，詢問車隊自己是否不要勉強防守、跑在「紅軍」後會比較好，由於當時「韋少」和諾里斯之間有逾20秒的時間差距，他終決定按車隊指示，以在諾里斯之前完賽、拿下世界冠軍為目標。

韋斯達賓衝線、第四度奪得世界冠軍的一刻。（路透社）

最終韋斯達賓以第5名衝線，以近30秒差距擊敗第6名的諾里斯，在車手榜上，則維持63分差距，意味他順利連續第4屆捧起車手世界冠軍，與華迪爾（Sebastian Vettel）及普路斯（Alain Prost）並列「四冠王」，韋斯達賓也是史上第6名車手奪得4次或以上世界冠軍，在他們之前的，尚有五度奪冠的芬治奧（Juan Manuel Fangio），及分別獲七屆冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton）及舒密加（Michael Schumacher）。

紅牛戰車今季上半季仍有優勢，但麥拿侖、法拉利其後迎頭趕上，韋斯達賓在首10站贏得7站後，之後至今的12站只贏過1站，不過主要對手麥拿侖主將諾里斯戰績亦不穩，令「韋少」仍能笑到最後。不過，礙於紅牛二號車手佩雷斯的表現和韋斯達賓相差太遠，紅牛在車隊榜只能排在第3，要衛冕車廠冠軍近乎絕望。

韋斯達賓（左）和比賽工程師林比亞斯（Gianpiero Lambiase）舉起象徵四屆冠軍的4隻手指。（X/Red Bull Racing）

拉斯維加斯站最終由羅素保住冠軍，也是他個人今季第2度奪冠；亞軍則由咸美頓獲得，他在排位賽時犯錯只得第10，但在比賽中成功收復失地，季軍則由辛斯獲得，陸克萊獲第4名。法拉利目前在車隊積分榜排第2位，落後第1的麥拿侖24分，餘下兩站需全力追趕車廠世界冠軍的頭銜。

羅素奪得拉斯維加斯站冠軍。（路透社）

另外，本來第3位起步的Alpine車手加斯利，在第一次入站後不久因引擎故障冒煙被逼退賽，Alpine一分未得下遭哈斯車隊以1分之差反壓，跌落車隊榜第7名，目前第6的哈斯、第7的Alpine和第8的RB之間分數相差極少，但每差一位，所得的獎金差異便以千萬計，這場「搶六」之戰也是餘下兩站的焦點。