毅行者2024西貢冒雨開賽 檢查站遭馬騮圍搶 大會總監：無法避免
撰文：趙子晉
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熱帶氣旋「桃芝」已遠離本港，樂施毅行者2024今早（15日）於西貢北潭涌在天雨下如常起跑，樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴指大會日前派人視察過麥理浩徑，強調是在安全的情況下起步。
毅行者起步前，網上瘋傳一段野生馬騮「搶掠」的片段，王灝鳴坦言對賽事有影響，並形容為「馬騮一年一度的自助餐」。
熱帶氣旋「桃芝」早前襲港，天文台一度懸掛八號風球，並在周四（14日）早上「落波」，毅行者其後在網上發聲明，稱「考慮及平衡多項因素」後，決定毅行者如常舉行，各個組別的跑手今早冒雨在西貢北潭涌先後出發。
經過八號風球的洗禮，外界擔心山上狀況是否適合繼續賽事，樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示不用太擔心，「日前我們（大會）與支持單位皆有派人視察麥徑，條路好鞏固，路況安全，但天雨路滑，山上的石頭易跣，參賽者要格外小心。」王灝鳴透露，雖然部分設施受天雨而破壞，但大會亦臨時再搭建部分設施。
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毅行者｜檢查站遭馬騮圍搶 「一年一度馬騮自助餐」
另外，網上瘋傳一段野生馬騮「搶掠」的影片，據了解，影片內的地方為6號檢查站，即走私坳警察射擊場，鄰近九龍水塘及金山郊野公園。
王灝鳴坦言對賽事有影響，「這是一年一度的馬騮自助餐，今日有義工會補充食物及物資，牠們（馬騮）造成了少少破壞，但都是我們無法避免的。」
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