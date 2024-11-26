F1 2026年有新車隊　通用汽車旗下Cadillac成第11支隊伍

一級方程式賽車（F1）宣布，原則上已跟美國通用汽車（General Motors）達成協議，後者將在2026年以旗下品牌Cadillac身份加入F1，成為第11支車隊，為2016年後，首次有超過10支車隊。

英國BBC指，通用汽車與其合作夥伴TWG Global，須支付4.5億美金予其餘10支車隊，以作為分薄獎金的補償。



通用汽車旗下品牌Cadillac將在2026年加入F1，成為該賽事第11支車隊。（Cadillac官網）

F1母公司Liberty Media總裁兼CEO Greg Maffei指，Cadillac加入F1的準備工作已取得重大進展。F1在官方聲明中表示，該車隊的申請工作正「向前推進」，會在未來適當時間進一步更新。

英國BBC指，通用汽車與其合作夥伴TWG Global，將支付4.5億美金予其餘10支車隊，以作為分薄獎金的補償，遠高於F1規定的2億美元，不過車隊、F1及國際汽車聯盟（FIA）之間的合約會在2025年結束，預計該款項會在2026重新簽約後上升。

據報道，通用汽車會支付4.5億美金予其他車隊作補償。（Getty Images）

通用汽車曾於今年1月與Andretti Global車隊合作，申請成為F1第11支車隊，但遭F1拒絕，後者認為與他們合作不會增加這項運動的價值。不過F1今次聲明提到，此次Cadillac車隊是由母公司通用汽車及合作夥伴TWG Global組成，Andretti Global則為主要投資者之一。

多間外媒表示，Andretti Global聯合創始人及CEO Michael Andretti離任，是今次談判迅速進展主因之一。通用汽車表示，Michael Andretti的父親兼F1名宿安捷堤（Mario Andretti），會擔任Cadillac車隊董事，但不會參與日常營運。該美國企業主席Mark Reuss指出，很榮幸加入這項賽事：「這是我們展示通用汽車工程及技術領先地位的全球舞台。」

名宿安捷堤將擔任Cadillac車隊董事。（Getty Images）

由於開發時間不足，Cadillac被允許在頭兩年從其他供應商租借引擎作為過渡期，並在2028年推出自家引擎。BBC指，目前他們最有可能使用法拉利提供的引擎。