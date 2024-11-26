韓國女槍手金藝智身心俱疲暫別賽場　無厘頭揸槍為韓國六合彩攪珠

金藝智在巴黎奧運一夜爆紅，這位32歲韓國射擊運動員外型漂亮又冷酷，獲封為「女版John Wick」，奧運後即簽約加盟韓國經理人公司Plfil，接廣告和出席各項活動忙過不停，但她在巨大公眾關注下身心俱疲，只好暫別賽場，希望把更多時間陪伴家人。



金藝智在巴黎奧運一夜爆紅。（Getty Images）

長受公眾關注奧運後身心俱疲

金藝智在巴黎奧運女子10米氣手槍獲得銀牌，所受關注卻勝過同屆賽事任何一位金牌選手，當時她比賽片段和照片在網上瘋傳，當Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）也發文讚揚：「她應該在動作電影中演出，毋須演技！」金藝智的名字更是紅遍全球。

8月加盟韓國經理人公司Plfil後，持續因為在影片《Crush》飾演殺手，為著名品牌Louis Vuitton（LV）和Givenchy Beauty等拍廣告當上話題人物，早前更成為韓國Tesla首位品牌代言人。成名付出的代價就是累，她的經理人宣布，金藝智會「暫停運動員生涯……留多點時間陪伴年幼女兒。」 她跟經理人公司的合約今年12月屆滿，金藝智已決定不會續約。

金藝智近日成為韓國Tesla首位品牌代言人。（IG）

拒跟經理人公司續約 留時間陪伴女兒

她的經理人強調，金藝智並非退役，「她的疲勞已累積已極高程度……比賽和訓練，加上公眾對她的關注……她只是希望放一下假，補償她未能陪伴家人的時間。」同時指出，金藝智曾經歷惡意留言網上欺凌，也試過被陌生人向索取金錢。

成名代價不淺，惟金藝智無意放棄射擊，今年10月接受《法新社》訪問，她說過想一路比賽到50歲，「我希望繼續工作，永遠被人記住『槍手』身份。」

韓國連六合彩攪珠都關金藝智事，她真的很忙。（MBC）

無厘頭揸槍為韓國六合彩攪珠有原因

金藝智暫別賽場消息言猶在耳，上周她卻出席韓國六合彩攪珠直播，負責抽出六個得獎號碼，期間還持槍擺甫士，看來有點無厘頭，其實背後不無原因。今年7月當地六合彩多達63人中頭獎，引來公眾懷疑結果受操控，當局強調抽獎過程公開透明，確保公平公正，並受24小時嚴密監控。找來金藝智負責抽出中獎號碼，明顯是希望借她的強勁人氣，以明星效應來加強說服力。

金藝智今年7月28日在女子10米氣手槍決賽出戰，終由同樣來自韓國的19歲槍手吳藝真奪金，金藝智摘銀，兩人雙雙打破奧運紀錄，可是二人奧運後名氣難以相提並論。金藝智冷酷氣場與可人面孔被網民洗版瘋傳，有網民在X（前稱Twitter）形容她如同電影角色，大批網民稱讚她「太帥了！」「下集《Ｍatrix》她應該做主角」。

她比賽時腰間掛着的大象公仔亦成為網民焦點，大家好奇這名冷酷槍手為何會配上一個可愛的玩偶？當時韓國《朝鮮日報》報道金藝智育有一名5歲女兒，那個可愛的大象娃娃正是女兒贈送的禮物。金藝智賽後受訪時稱：「當我女兒到幼稚園上學時，便能跟朋友炫耀她媽媽去奧運比賽，而且贏得一塊獎牌。」