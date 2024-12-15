港足日與夜．周子謙︱嚴師苛責也不及現實殘酷　只怕不再自我要求

香港足球代表隊正出戰東亞足球錦標賽外圍賽，力爭連續第三度打入決賽周。港隊近年逐漸加入屬於新生代「千禧後」，他們有的已穩佔一席位，有的仍在為前途掙扎。

究竟這一代什麼人會選擇踢足球？成長故事如何影響着他們？藉着今次大賽的曝光機會，讓我們好好了解這些年輕人。



2006年出生的周子謙年僅18歲，人生暫且一帆風順——就讀名校拔萃男書院、在擁有資源配套的香港足球會出道、今年更曾入選大港腳；他最煩惱的一件事，是在思考該選擇足球或學業。



然而這個在嚴師指導下曾經踢到喊的小伙子，其實早認識到職業足球，甚至世界的殘酷，「困難一定會來，我不會懼怕。我最怕自己長大後，達不到自己想要的成就。」



攝影：廖雁雄



與足球學校的體系中成長的新一代足球員不同，家住灣仔的周子謙聲言當初因為爸爸「貪方便」，便為他報名加入由香港足球會舉辦的興趣班。雖然他技術有限，卻又因父親與教練相熟，選拔時獲編入精英隊，結果如願入圍。

周子謙初期在港會受悉心照顧，場上在隊員帶領下成績驕人，場外則與他們成為好友，閒時一起在會所內聚餐、打保齡球、玩足球機；在全隊推舉下，他更成為球隊年度最佳球員。

「這裏很有家的感覺。那一年令我開始鐘意足球。」他滿懷信心，卻忘記了這只是興趣班而已。

與隊友在港會會所內玩足球機，是周子謙的童年回憶。（廖雁雄攝）

踏入U12組別，港會開始重點栽培球員，要求來得更多、更嚴格。比賽水平愈來愈高，他發現踢波沒想像中容易，以往場場贏對手10：0，這時遇上南華、傑志青年軍卻連番吃下悶棍。這是他第一次面對挫折，「有時上午踢U8，下午踢U12，（比賽）很不同，很難適應。」

兩個組別年齡雖然差距4歲，但這正是港會的訓練模式——把有潛質的球員晉升至更高年齡組別比賽，提早讓他們體會「世間險惡」。

周子謙在港會不時遇到熟人，即使他已轉投理文，教練們都會主動上前打招呼、關心近況甚至與他開玩笑。（廖雁雄攝）

年齡差距在青少年發育期不只是數字，更是體格上的分野，尤其是港會多與洋人球隊比賽，司職中堅的周子謙遇上的是高大得多的對手，即使只是隊內練習也很輸蝕。

「他們高我一個頭，我經常被人食住。」他會踢到喊，「好無奈，覺得自己什麼也做不到。」信心一下子崩塌，「我跟教練說我不想踢中堅，不斷請求他把我調回較低的年齡組別。」

當時指導周子謙的，正是來自南斯拉夫的前港甲球星基保，這位昔日長髮飄逸的硬漢自然不答應。他非但沒有安慰眼前的小伙子，反用上更嚴厲批評，每次周子謙交失波，罵聲隨之而來，「有時明明我成功剷波出界，他仍會鬧我為何要出腳，說要用身體（對抗）去搶波，出腳應該是最後方法。」

很多有潛質的香港球員覺得自己比別人優秀，就不再下苦功，所以沒有繼續進步。 基保

基保（左）亦曾是前港足前鋒麥基的恩師。（IG@jaimesmckeefootball）

「狠」，是周子謙對基保的形容詞。

不論球員的年紀、位置或國籍，基保都會用同一套專業標準去審視。尤其是他定居香港多年，對本地年青球員的問題自有見解，「很多有潛質的香港球員，都因為覺得自己比別人優秀，就不再下苦功，所以沒有繼續進步。」

在政局動盪的國家成長，基保生涯一直在面對各種難題，他當年29歲選擇毅然外闖，輾轉到過比利時、馬來西亞落班，到香港再迎來職業生涯高峰，「即使到我現在這個年紀，我仍在不斷的學習。一個16歲的球員怎可能是完美的，他們在香港連高水平的比賽機會也不夠，所以必須自我要求更多。」

「進步的唯一方法是要接受自己有不足，知道要改善什麼。」基保語重心長地道。

港會文化為周子謙的成長帶來衝擊。（廖雁雄攝）

進步的唯一方法是要接受自己不足，知道要改善什麼。 基保

基保的嚴苛是想讓球員更清楚進步方向，他明白並非每位年輕人都接受這一套，不過周子謙是例外，「在比賽時能看得出他很成熟，懂得運用自己優點，閱讀球賽並做最好的選擇。」他深知眼前的小伙子，內心足夠強大去應付這一切。

「最初有一陣子我很討厭他（基保），覺得他好黐線，不應該這樣對待我們。」周子謙回想起來，不加修飾地道，「印象中他不太看得起香港（聯賽）的球員，連丹恩（奴域）他亦只覺得是OK、射波不錯，所以很希望得到他認可。」

做球員有人肯花錢睇你踢波才算成功，現在你會否花錢看自己比賽？ 基保

周子謙在港會人造草場留下的是汗水與眼淚。（廖雁雄攝）

這反而激發起周子謙的勝負慾，他放學後閒時與基保促膝長談，雙方又會用短訊交流，慢慢發現，對方是真心幫助自己成長。他明白到比起毫無意義地盲目讚賞，也許成長中更需要一針見血的訓斥。

周子謙最記得基保曾經這樣問自己：「有人肯花錢睇你踢波，做球員才算成功，現在你會否花錢看自己比賽？」

答案當然是——「不會」。

在基保眼中，周子謙表現平穩，但就是缺少「X factor」，意思是他還不夠搶鏡。這對年輕人來說是思想上的衝擊，「原來踢波不止做好本份就夠，還嘗試影響（impact）一場比賽、刺激球迷的感受。」

「這是他對我的最大要求，也是讓我思考最多的事。」

周子謙效力港會接近10年，今季轉投理文。（廖雁雄攝）

原來踢波不止做好本份就夠，還嘗試影響（impact）一場比賽、刺激球迷的感受。 周子謙

同樣啟發周子謙的，還有一群與他年紀相近，但志同道合的隊友。雖然港會征戰港超的成年隊屬業餘性質，但其實青年隊實力不比本地球會差，且卧虎藏龍，例如當年周子謙的U10隊友Daniel Bennie便是澳洲小國腳，現效力英冠昆士柏流浪。

「他們不一定是為了踢職業，可能是想到美國大學踢波，或者只是想進步，卻可以練得很瘋狂。」周子謙見過隊友為操體能，半場來回推動細龍門框；他與隊友們又會自行相約加操，練習後一起射波、疫情間無波踢會自發跑圈。

「他們這樣年輕，已有這種為目標去到盡的心態。那時候無場地又無水，但大家沒有埋怨或放棄，而是把自己推到極限。」他心裏很是佩服。

港會青年隊球員都有一定實力，當年的周子謙也受隊友的勤奮感染。（廖雁雄攝）

對比起在嚴師麾下成長的自己，周子謙認為也許外國人在香港屬少數，所以會更勤力去爭取機會。這種發自內心的渴求，比起受規條約束、聽別人說要努力云云，更擊中他內心深處，「沒有人逼我們去做什麼，但大家還是去做。疫情時自發跑圈，發現原來若非自己很熱愛足球，根本就不會如此投入，所以我想繼續追求這種一起奮鬥的感覺。」

周子謙有機會到外國親身體驗這種感覺，去年在港會七人賽結識蘇格蘭球隊格拉斯哥流浪的教練，今年初他遠赴當地試腳，見識何謂真正的職業模式——全隊每日一起到基地吃早餐、健身、分析球賽；球會設備完善，比賽部署的細緻可見其重視程度，「真的因應對手而去制定戰術，每個人都知道自己的角色，假如球隊踢少一人會如何應對，所有情況都好詳細、清晰，大開眼界。」

格拉斯哥流浪的比賽部署相當細緻，令周子謙留下深刻印象。（受訪者提供）

周子謙最有感的，是該隊U18與二隊之間的分野。

即使當時只是季中，教練團已告訴他整支U18最終只有一至兩位球員會獲提拔至二隊，其餘球員全數會被釋出（released），大部份都會轉行；而二隊多數球員都有一隊上陣紀錄，水平比U18高得多，假如二隊球員被釋出，仍有機會獲其他球會招手。

「那一刻的感覺是——嘩！足球真的是他們的生命，完結了就沒有第二次機會。」

跟隨U18練習期間，即使是英格蘭青年代表隊成員也會親切地與周子謙交流，但來到二隊，卻是第二個世界，球員間彷彿都不太友善，甚少閒聊，「他們都視我是敵人，是來爭位的。」

菁英盃讓年青球員很容易升上一隊，認為自己已經可以了，失去上進心。外國球員每日不斷奮鬥，因為職業足球得來不易。過程雖然殘忍，但這才有質素保證。 周子謙

他明白職業足球理應是如此殘酷，只是在香港機會來得太容易罷了，「菁英盃讓年青球員很易成為一隊成員，認為自己可以了，失去一點上進心。」

「外國球員每日都為同一件事不斷奮鬥，因為對他們而言，這是超級難得的機會。雖然過程殘忍，但這才有質素保證。」

所以就算今季從港會轉投理文正式成為職業球員，表現被球迷認可、會有觀眾索取簽名、受傳媒追訪，周子謙沒有因一時的成功感而沖昏頭腦，「不斷反省自己，永遠都有可以更好的地方，不會滿足現狀。」

「我不止要成為更好的球員，而是更好的人。」

港隊在去年杭州亞運取得史上最佳的第四位，周子謙縱非主力，也是其中一員。（資料圖片／袁志浩攝）

我不懼怕困難來到，因為這一定會發生。我最害怕的，是長大後達不到我想要的成就。 周子謙

他慶幸當初經歷過這一切，基保的苛求現成為了他內心那把尺，「就算面對實力更強，或身型更高大的前鋒，大家也是人而已，教練放我落場，自然有原因。大家都說我發揮穩定，可能是因為我相信自己踢得到。」

即使隊友也會開玩笑，說周子謙人生順風順水，未遇過什麼困難——屋企比較富裕，就讀名校拔萃男書院，踢波由港會到理文再入選大港腳，杭州亞運歷史性取得第四名、省港盃、友賽國際邁亞密他都有份。

然而現在他的自信不再是建基於幻想中的美好，不會輕易被摧毀，「坦白說可能我是幸運的，但我不懼怕低潮或困難來到，因為這一定會發生。」

「我最害怕的，是長大後去不到我想去的地方踢波，達不到我想要的成就。」

周子謙在今年9月對所羅門群島一役首次代表大港腳上陣。（HKFA）

周子謙眼前最大的煩惱跟大多數同齡人一樣，要在學業或足球中選擇，作為名校生，家人難免期望他能考取好成績，但成為足球員是他自小的夢想，兩者看似是二元對立，但好像又可以兼顧。

他基本上每天早上隨理文練習，中午後便回男拔上半日課；若周日有比賽，球會周一便讓他自行到會所做恢復，好讓他追趕學習進度，學校老師亦會協助調堂補課。

這位中六生即將迎來國際文憑課程（IB）考試，他想到美國升學，因為可以有機會延續足球事業。「NCAA（全美大學聯賽）D1水平很強，若能打入全國錦標賽（National Championship），就有機會參與美職聯選秀，這是一條出路。」

周子謙渴望到美國升學，且延續足球事業。（廖雁雄攝）

畢業後是否再以足球為職業，周子謙說，家人不會干預他的選擇，而雖然表面上他無法給予答案，記者看來卻明顯得很——他完成功課就是為了去練波，甚至會因為太專注踢波而減少與家人相聚，與父親鬥嘴也「在所不惜」。

「若然最後繼續做職業足球員，你覺得原因會是什麼？」記者好奇。

「因為我本身鐘意足球鐘意得好緊要，足球能給我與別不同、不能錯過的體驗，讓我願意放棄常人會做的事。」他的回答不帶半點猶豫。

這讓我想起基保對周子謙的評價——「他永遠都知道自己該如何做，而其實答案也只有他才知道。」勇於考驗自己的能耐，周子謙終讓這位吝嗇讚賞的嚴師也感到驕傲。