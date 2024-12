英足總盃｜第三圈設直播　抽籤結果出爐　阿仙奴主場迎戰曼聯

英格蘭足總盃第三圈抽籤結果出爐,賽事將在1月上演,當中阿仙奴將主場迎戰曼聯,曼城則會面對英乙的沙福特城(Salford City),後者由多名曼聯「92班」成員共同持有,此戰可謂另類「曼市打吡」。

Now TV上月宣布,已取得英格蘭足總盃及社區盾在香港的獨家播映權,播放由2024/25 至2027/28共四個球季的賽事,今季會從第三圈開始轉播。



英格蘭足總盃第三圈抽籤結果出爐。(Getty Images)

英格蘭足總盃第三圈抽籤結果(只列英超球隊相關對賽):

修咸頓 Vs 史雲斯

阿仙奴 Vs 曼聯

阿士東維拉 Vs 韋斯咸

諾域治 Vs 白禮頓

曼城 Vs 沙福特城

利物浦 Vs 阿克寧頓

布里斯托城 Vs 狼隊

車路士 Vs 摩甘比

般尼茅夫 Vs 西布朗

譚禾夫 Vs 熱刺

李斯特城 Vs 昆士柏流浪

賓福特 Vs 普利茅夫

紐卡素 Vs 布羅姆利

愛華頓 Vs 彼德堡

諾定咸森林 Vs 盧頓

葉士域治 Vs 布里斯托流浪

富咸 Vs 屈福特

水晶宮 Vs 史托港



阿仙奴會在2025年1月11日,「紅魔鬼」將再次作客酋長球場,為第三輪最矚目一戰;兩軍亦會在周三(4日)深夜的英超賽事交手,由阿仙奴主場迎戰曼聯。

阿仙奴與曼聯一役,無疑為第三圈焦點大戰。(Getty Images)

曼城對手沙福特城,班主為「Project 92 Limited」,即曾效力曼聯的一眾「92班」成員,包括碧咸、畢特、傑斯、加利尼維利、菲臘尼維利以及史高斯,因此今次曼城面對這支英乙球會,將上演另類「曼市打吡」。

沙福特城由一眾曼聯名宿共同持有。(Getty Images)

利物浦、車路士及熱刺等英超大球會,同樣抽中較低組別對手。有趣的是,由於愛華頓抽到英甲的彼德堡,39歲「拖肥糖」後衛艾舒利楊格(Ashley Young),有機會與18歲的兒子Tyler Young上演父子對決,後者目前正效力彼德堡U21。