羽毛球︱安賽龍因傷退出年終賽　發文寸爆世界羽聯漠視球手健康

世界羽聯（BWF）年終賽將在今月11至15日於杭州舉行，丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）周二（3日）宣布因左腳受傷退賽，BWF宣布會由中國球手李詩灃補上。

安賽龍之後隨即連環發文，他先轉載世界羽聯一封激怒他的電郵，然後分享他的回應，他冷酷地在文末回覆：「把罰單給我吧！」怒轟賽會不關心球員健康。



安賽龍宣布因傷退賽

每年世界羽聯巡迴賽季結束後，都會在十二月舉行年終賽，規定各項目世界排名前8位球員或組合必須參賽（同一國家或地區協會最多可派兩人／兩組合）。目前排名男單第3的安賽龍，自然要出戰今次賽事。

周二下午，上屆年終賽冠軍安賽龍在社交平台宣布因左腳受傷，無奈退出今屆年終賽：「我被建議立即處理傷勢，避免留下長期問題。」

安賽龍周二宣布，因傷退出今次年終賽。（Getty Images）

貼電郵截圖 質疑BＷF不關心球手健康

安賽龍之後再貼出兩張截圖，表示宣布退賽後僅數小時，便收到世界羽聯的電郵要求他提供醫生紙證明傷勢，免除退賽罰款：「知悉安賽龍退出賽事，我們祝福他早日康復。出於行政原因，請將他的醫療文件（如有）或任何其他證明文件發送給我們，以免除退賽相關處罰。」電郵內還指出，作為世界排名前15位球手，安賽龍必須參加年終賽，最後還加上一句：「我們明白安賽龍一定有苦衷，但希望丹麥羽毛球總會可跟進此事。」

安賽龍對此感到十分不滿，在社交媒體公開他回覆世界羽聯的電郵：「過去生病或受傷（退賽）時，我曾多次提交證明文件，但每一次我都照樣被罰款。」他質疑世界羽聯是否真的關心球手健康，最後憤怒的加上一句：「來吧，把罰單寄給我」。

他特別在電郵中提到美籍華裔球手張蓓雯，指對方的經歷讓他更堅定個人觀點。張蓓雯曾是羽毛球女單世界前10球手，但日前在社交媒體表示孤立無援，還要承受其他人的嘲笑，並譴責世界羽聯不關心球手的身心健康，：「他們甚至在沒有問清原因的情況下，直接拒絕了我的醫生證明。」

馬來西亞羽毛球名將李宗偉，亦公開聲援張蓓雯：「像安賽龍和我這樣的球員，已經多次對繁重且不近人情的賽程提出過批評，但什麼都沒有改變。」

張蓓雯直斥世界羽聯毫不關心球手的身心健康。（Getty Images）

密集賽程屢遭批評

頂級羽毛球球手的賽程有多密集？以安賽龍為例，算上8月的巴黎奧運，他在2024年一共參加13項賽事，共打了50場比賽，但在印尼、日本及新加坡都曾因傷退賽，10月在主場出戰丹麥公開賽時，比賽期間更不適嘔吐。

而沒有奧運的2023年，安賽龍共參加16項賽事，出戰62場比賽，去年他已曾公開炮轟BWF，指退賽養傷都要被罰款5000美元不合理。

10月的丹麥公開賽，安賽龍比賽期間因不適曾在場邊嘔吐。（網上片段截圖）

近年頂級羽毛球運動員嚴重受傷愈發常見，當中以女球手情況特別嚴重：西班牙球后馬蓮（Carolina Marin）在今年奧運期間第3次前十字韌帶斷裂，4強戰落淚退賽；台灣球后戴資穎過去一年傷患纏身，巴黎奧運表現大打折扣分組賽便告出局；「一姐」安洗瑩從亞運到奧運都是帶傷「紮住上」。

8月尾日本公開賽「小戴」打入4強，但因左膝傷勢復發決定退賽，當時世界羽聯在社交平台表示關心，已引來網民批評「將賽程設計得這麼密集，不打還要罰錢」。

當時BWF分享戴資穎接受治療影片，有網民批評賽程過於密集，獲多人支持。（Instagram截圖）

世界羽聯巡迴賽程被批評過於頻密，已不是新鮮話題，女單球手更成為「重災區」，導致如今女單頂級球手逐漸凋零，世界羽聯若不再重視，情況恐怕只會繼續惡化。