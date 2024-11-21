羽毛球．中國賽｜鄧謝配反勝大馬組合晉8強 決勝局兩度連贏7分
撰文：陳旭暉
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羽毛球中國大師賽，香港混雙組合鄧俊文/謝影雪，在16強以2：1反勝馬來西亞組合黃天啟/林秋仙晉級，決勝局更有兩次連取7分。
來自馬來西亞的黃天啟/林秋仙，目前排名世界第39，雙方此前未曾交手。首局雙方形勢相近，不過鄧俊文/謝影雪以7：5稍微領先時，對手一口氣連取7分反超至12：7，之後兩隊持續激戰，惟港隊未能拉近比數，大馬組合以21：17先贏一局。
第二局「鄧謝配」重拾節奏，初段即以5：1確立優勢，最多曾領先對手7分，並在保持全局領先情況下，以21：15扳平局數。
決勝局初段，兩隊亦曾陷入激戰，港隊在3：4落後時連取7分打出氣勢，到領先10：7時再次連贏7球，最終以21：9贏下第三局，反勝黃天啟/林秋仙晉級4強。
「鄧謝配」將在8強面對丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund）及印尼長人組合費甸拿亞（Dejan Ferdinansyah）／韋查查（Gloria Emanuelle Widjaja）之間的勝方。
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