安洗瑩不出席韓國羽協頒獎禮　獲網民力撐：快踢會長下台︱羽毛球

巴黎奧運羽毛球女單金牌得主安洗瑩，不會出席韓國羽協在11月30日主辦的國家隊年度頒獎禮，勢令她再次成為話題人物，譜寫她獨力對抗整個韓國羽毛球權力體系的新一章。



安洗瑩將不會出席韓國羽協年度頒獎禮。（Getty Images）

安洗瑩跟羽協「破冰」良機落空

韓國媒體報道，安洗瑩取消出席11月30日舉行的國家隊年度頒獎禮，由於此活動是由韓國羽協主辦，而安洗瑩曾在奧運奪金後炮轟韓國國家隊和當地羽協，因此今次頒獎禮被視為她跟國家隊和羽協「破冰」的機會 。

韓國CBS《No Cut News》引述安洗瑩陣營消息人士指，「安洗瑩在當日早上的傷患復健療程早已安排，下午則已計劃出席一個家庭聚會，因此不幸地未能出席羽協頒獎禮。」

安洗瑩奧運奪金後炮轟韓國羽協及國家隊種種待遇，包括迫她帶痛上陣。（Getty Images）

頒獎禮地點距離首爾278公里

今次頒獎禮舉行地點相當偏遠，在位於慶尚南道北部的密陽市Arina酒店舉行，密陽距離首爾278公里，就算乘高速鐵路也需要花上2.5小時。韓國羽協選擇在這裏搞頒獎禮，官方理由是韓國少年錦標賽（Woncheon Yonex Korea Junior Tournament）正在密陽上演，而當日亦正是國家隊密集訓練的最後一日。

韓國羽毛球隊在巴黎奧運共獲1金1銀兩面獎牌，身為女單金牌得主兼最大牌球星的安洗瑩未能出席國家隊年度頒獎禮，當然令盛會大為失色，然而缺席的不止她一人，銀牌得主之一的金元昊，同樣不能亮相——這位25歲球手在巴黎夥拍鄭娜銀出戰混雙賽事，他戰至嘔吐仍奮力比賽讓人留下深刻印象，他目前正在服兵役而未能參加今次頒獎禮，當日會由曾在1996奧運摘下混雙金牌的媽媽吉永雅代為領獎。

夥拍鄭娜銀獲巴黎奧運混雙銀牌的金元昊（左）同樣不能出席頒獎禮。（Getty Images）

安洗瑩炮轟羽協餘波未止

安洗瑩當日發炮怒轟韓國國家隊和當地羽協，引發軒然大波，韓國文化體育觀光部對羽協展開調查，並建議他們廢除國家隊一堆陋習及容許球員不用再跟隨國家隊獨家贊助商、可獲得個人贊助，羽協早前以新聞稿回應，表示已諮詢國家隊成員收集意見，並修改國家隊部分荒謬的執行指引，同時稱：「我們正跟器材贊助商舉行會議，協調改變合約條款。」

可是《No Cut News》指韓國羽協仍未跟文化體育觀光部完全達成協議，安洗瑩上月復出參加丹麥公開賽期間，與教練團隊全程零交流的畫面引來熱議，還被認定跟國家隊和羽協之間的矛盾尚未解決。羽協計劃在頒獎禮向安洗瑩頒發一億韓圜（約559萬港元）獎金，被視為有望與這位22歲羽壇巨星「破冰」的契機，隨着她不會出席頒獎禮，雙方分歧不知何時才可解決。

韓國羽協會長金澤奎。（Ｘ）

獲網民力撐：快踢會長下台

報道一出安洗瑩再次獲得韓國國民力撐，被指涉嫌濫用職權的羽協會長金澤奎再成炮灰，「趕快踢走會長吧」、「那男子仍然在位？」成兩大最受歡迎留言，亦有人批評經政府深入調查羽協會長竟仍能在位，「我們再看結果如何吧，哈哈」，似乎對韓國羽毛球改革並不樂觀。

安洗瑩在奧運奪金後養傷休戰2個多月，至丹麥賽才復出，她戰至決賽不敵中國的王祉怡獲亞軍，由於比賽期間全程無視教練一幕被瘋傳，她從丹麥回韓國時被大批記者包圍。當時安洗瑩拒絕回應，只向在場記者說了句：「我沒有什麼話要說」，便登上了隊巴。風風雨雨過後，安洗瑩選擇封口不再回應傳媒，社交媒體Instagram也在丹麥賽後發文祝賀奪冠的王祉怡、祝福受傷的四強對手東宗（Gregoria Tunjung）早日康復後，一度將帳戶改設為非公開狀態，直到上周才再度公開。