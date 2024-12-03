吳柳芳獲胡錫進力撐：不危害社會不違反法律，個人選擇不應受干涉

中國退役體操選手吳柳芳轉型做「網紅」，她在社交平台抖音發布多條性感熱舞影片引發熱議，11月24日她的抖音帳號「因違反社區規定被禁止關注」，亦引來奧運體操冠軍管晨辰批評，不過她最新獲得《環球時報》前總編輯胡錫進表態支持，發文稱：「法律範圍內的個人權利更受輿論尊重。」



胡錫進發文力撐後帳戶獲解禁

胡錫進在帖文中稱：「希望這波討論將有助於社會觀念的更加開放和寬容，法律範圍內的個人權利更受輿論尊重，只要不危害社會，不違反法律，個人選擇就不會遭到干涉。」他還認為，「個別人不應該專挑女退役運動員說事，指控她們『擦邊』，退役運動員轉型很不容易，不要為難他們了。」

胡錫進發文後，更獲得曾擔任國家體育總局體操運動管理中心副主任的葉振南轉發，他轉發時加上一個省略號，似乎亦意有所指。

內媒：「她快成了網絡大咖」

就在胡錫進發文力撐的12月1日晚上，吳柳芳的抖音帳號已獲解禁，而且之後粉絲數量大增，由帳戶被禁時的未夠260萬，短短一夜間大增至近500萬，而截至12月3日，再進一步增添至630萬，比解禁前激增快達400萬。有內地媒體形容，「按照這個速度，如果平台繼續推她的賬號，粉絲也許很快就能上1000萬。那她就成了網絡大咖。」

網民感嘆，「吳柳芳因禍得福」，管晨辰的批評反而幫了她一把。管晨辰狠批吳柳芳打「擦邊球」，讓吳柳芳備受外界壓力，反讓很多人想了解關注這位退役前運動員。吳柳芳之後在網上道歉，並暫時停止直播，直播平台亦隨即禁止她的賬號關注功能。網民愈挖愈深之下，發現這位美女前選手當上性感直播主持也是迫於無奈——吳柳芳曾5次獲得世界盃分站冠軍，也曾獲全運會亞軍，她在2008年首次進入國家隊，拿到全國體操錦標賽女子團體冠軍，但因傷退回省隊。後來她再入國家隊，卻因傷無緣倫敦奧運，2013年東亞運動會奪女團冠軍後便退役，當時她才只得19歲。