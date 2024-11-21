體育熱話｜國足評價一戰翻身　「國乒代為報仇」熱搜反成回力鏢

國足周二（19日）在世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）對日本一戰，雖主場以1：3落敗，但頑強表現加上射入一球，獲內地媒體及網民一致力讚。

然而周三的WTT乒乓總決賽（又稱：年終賽）首日，中國球手4場男子賽事全敗，連王牌女球手孫穎莎，亦在首輪女雙賽事不敵日本組合出局，當中3場面對日本球手全部被擊敗，令國足再負日本後一則微博熱搜「＃國足的仇讓國乒來報」被翻出來，有網民笑言「國乒再向國足看齊」。



國足主場1：3不敵日本，但內媒及網民紛紛表示「收貨」。（新華社）

國乒遠征福岡 網民冀為國足報仇

國足主場面對亞洲第一的日本仍能入球，為「藍武士」第三圈首次被對方球員攻破大門。雖已贏盡國內掌聲，落敗仍是事實，福岡WTT乒乓總決賽前夕，微博上便出現「國足的仇讓國乒來報」詞條，期望在乒乓球桌上向日本復仇。

乒乓球向來是中國優勢項目，今屆巴黎奧運，國乒便贏得全數5面金牌。然而奧運過後，國乒表現似乎有所下滑，上月出戰亞錦賽，在7項賽事僅奪2金，是25年來戰績最差一次。

女單「一姐」孫穎莎（左）與王藝迪（右），在首日的女雙賽事不敵日本組合。（新華社）

然而國乒首日表現便讓不少人大跌眼鏡，先是男單男雙4戰全敗，王藝迪/孫穎莎在女雙亦在首輪不敵日本「削球孖寶」出局。首日2勝5負的戰績，即為國乒今次出戰蒙上陰霾，當中3場面對日本球手更是全數敗陣而回。

網民：回力鏢是中國第五大發明

「國足的仇讓國乒來報」的詞條，在乒乓年終賽首日賽事後即被網民翻出，內媒懂球帝在微博貼出相關圖片，並寫下「賽前：國足的仇讓國乒來報；賽後：國乒對日本選手0勝3負」，引來網民熱議。

往日網上出現相關話題時，風向一直是「國足表現能有國乒一半就好」，可是今次乒乓球年終賽國乒表現不似預期，隨即被一沉百踩，有人笑指「國足好歹入了1球，國乒可是3場全敗、11局裏只拿了2局」、「國足18強2勝4負，國乒今天2勝5負」，更有人指「第一次在微博看到同時有國足和國乒的話題裏，網民是向着國足說話的」、「笑死，回力鏢是中國第五大發明」、「國乒再向國足看齊了」。

懂球帝在微博揶揄國乒戰績。（微博截圖）

國足評價逆轉下取消冬訓 主帥下周回鄉渡假

對日本一役後，國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）評價大逆轉，內媒《北青體育》指，他已在準備來年的工作，帶領國家隊踢完整個18強賽「沒有任何懸念」。

報道續稱，一眾國腳經過整個球季的密集賽程後，身體與心理疲勞已達到極限。因此國足教練放棄於今年年底或明年年初冬訓。伊雲高域本人會在周六看完中國足協盃決賽後，下周返回老家克羅地亞休假。

內媒指伊雲高域下周將回鄉度假。（新華社）

成績突出的國乒向來是最受內地網民喜愛的運動團隊之一，反觀國足因戰績和表現差劣，長年受盡批評，早前入住五星級酒店便曾惹來不滿，作客澳洲時甚至因擔心輿論，而決定不包機遠征。

如今風向逆轉下，國足能高調取消冬訓，讓主帥回鄉度假，反而是乒乓球隊上下承受巨大壓力，不免讓人感嘆世事常變。