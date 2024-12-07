謝覺偉殺入世界前十　再穿香港隊戰衣　列100公里超馬世錦賽第8

越野跑好手謝覺偉（阿歹）再次穿上香港隊戰衣，代表香港出戰IAU世界100公里超馬錦標賽，他以6小時46分51秒完成，殺入世界前十，排名第8。



今屆IAU世界100公里超馬錦標賽在印度第三大城市邦加羅爾舉行。賽事為道路賽，選手從起點出發先跑一圈2.696公里，然後在4.8652公里的一圈跑20次，完成100公里衝線。

IAU世界100公里超馬錦標賽賽道圖。（網站：https://nebsports.in/iau-100k/）

謝覺偉是今屆唯一一名香港跑手。從足球轉項長跑，哪怕已屆36歲，但阿歹用行動與實力證明「有心唔怕遲」，6小時46分51秒的成績令他在114名完賽選手中排名第8，殺入前十躋身世界前列。

冠軍跑手是日本高手山口純平（Jumpei Yamaguchi），時間為6小時12分17秒；西班牙的Antonio Jesus Aguilar及另一日本跑手岡山春紀（Haruki Okyama）分奪銀銅。

阿歹全職跑步後，今年參加不少比賽，年初先在渣打馬拉松跑出2小時29分47秒，成為「萬金先生」；之後於倫敦馬拉松刷新個人最佳，以2小時24分27秒成為今屆倫馬最快香港跑手。然後他回歸山野出戰越野賽，即使腸胃不適仍於UTMB的CCC殺入組別前十，惟轉戰本地賽卻經歷人生首次「剪帶」，在重陽節競逐La Sportiva Ultra Fish N Sheep（俗稱「魚羊」）50公里賽，跑到大約40公里的梧桐寨萬德苑，因發燒退賽。

謝覺偉在IAU世界100公里超馬錦標賽排名第8。（田總Facebook）

猶幸他調整後回勇，在La Sportiva HK Wild 50突破6小時大關，以5小時58分11秒稱霸。如今再戰道路賽，能以6小時46分51秒完成整整100公里，絕對是世界級實力。