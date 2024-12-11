哥迪奧拿稱「沒有精力」　表明不會執教曼城以外球會｜足球

曼城近期陷入低潮，近9場各項賽事只錄1勝，主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）早前確定與球會續約後，仍未能扭轉戰局，多次在鏡頭露出苦惱表情。

近日接受西班牙名廚Dani Garcia訪問時，53歲的哥帥明確表示，之後不會再執教其他球會：「我已沒有精力在其他球會重新開始。」



自2016年至今，曼城是哥迪奧拿主帥生涯執教最長球隊，這8年間，他率「藍月亮」捧起6次英超及1次歐聯，可謂贏盡一切錦標。

應屆金球獎得主洛迪9月重傷收咧，曼城一個月後突陷入低潮，「連敗」、「不勝」等字眼近期罕見地在新聞標題上與哥迪奧拿放在一起，即使上月下旬落實與球會續約，仍未能徹底穩定軍心。上周在英超以3：0大勝諾定咸森林後，周六（7日）對水晶宮卻只能艱難逼和。

2：2水晶宮一役，曼城兩度落後下艱難追和。（路透社）

像前利物浦主帥高普（Jürgen Klopp）在年初表示「已經筋疲力竭（Running out of energy）」而決定離職一樣，哥迪奧拿近日在名廚Dani Garcia的Youtube頻道上，亦有類似發言。

他表明不會再執教其他球會，再次經歷建立球隊風格及體系的整個過程：「我已沒有精力（energy），想到要重新開始，包括訓練等等——不，不。我想離職，然後去打高爾夫球，但（執教球會便）做不到，我認為停下來對我是一件好事。」

哥迪奧拿坦承已沒有精力再執教其他球會。（Getty Images）

哥迪奧拿近年已多次批評球會賽程過密，他今次也表示更有興趣轉教國家隊：「那不需要每天訓練，然後每三日就比賽。我需要休息，而不是日復一日地做這些事，這樣我能審視我們做過的事，想想如何做得更好，現在這樣我們根本沒有太多時間休息。」

不過哥迪奧拿強調，現時他仍專心率領曼城走出困境。他透露是自己主動向曼城主席請求留隊：「我跟他說：『給我一個機會，嘗試帶領球隊重拾狀態。』」

哥迪奧拿相信，能帶領曼城重拾狀態。（路透社）

他認為球隊近期問題來自中路防守，相信只要讓球員做得更好，便能隨之獲得好成績：「要獲得信心，就是去做簡單的事，你傳球1億次就能重拾自信。我不會讓C朗拿度或美斯去做什麼，他們是獨特的。曼城球員該去做自己擅長的事。」

曼城球員空龍練十二碼「狂炒」引熱議

12月的密集賽程接連而來，曼城將於周三深夜的歐聯作客祖雲達斯，周日深夜在英超主場與曼聯上演曼市打吡，下周六晚又要面對今季狀態出色的阿士東維拉。

對祖雲達斯的賽前訓練中，數名曼城球員練習射十二碼時，在沒有門將情況下連續射失，包括菲爾科頓、基亞利殊、根度簡及夏蘭特，隨即成為球迷熱話。有人笑言祖雲達斯今場不用害怕在禁區內犯規，不過亦有人懷疑，他們只是在嘗試射楣或射柱。