安東尼奧車禍重創　韋斯咸眾志成城挫狼隊留感人場面｜英超

英超球隊韋斯咸前鋒安東尼奧（Michail Antonio）早前遇上嚴重車禍，他駕駛的跑車司機位置撞至完全變形，一度令人擔心他的安危。不幸中大幸安東尼奧沒有生命危險，韋斯咸確認他下肢骨折並已接受手術，有指他需要一年以上時間才能有望復出。

韋斯咸主場對狼隊的英超聯賽，是球隊在安東尼奧出事後的首場比賽，近期韋斯咸狀態甚頹，一班球員奮力作戰以2：1力克狼隊，整個韋斯咸大家庭都以自己的方式向安東尼奧送暖。



安東尼奧日前遭遇嚴重車禍，一眾韋斯咸隊友賽前熱身時，都穿上他的9號球衣以示支持。（Getty Images）

日前遇驚人車禍 司機位嚴重變形

12月8日韋斯咸發聲明證實安東尼奧遇上車禍，同日晚上確認該前鋒下肢骨折，並已接受手術，目前正留院觀察。網上流傳的現場照片中，跑車的司機位置撞至嚴重變形，英國《太陽報》推測安東尼奧被拋到後排乘客座位，因而逃過一劫。

《衛報》預計他至少缺陣1年，以車禍嚴重程度而言，安東尼奧能重返球場已是不幸中之大幸。

網上流傳的車禍現場照片。（X）

球員著安東尼奧波衫熱身 拍賣捐NHS

今場英超是他出事後韋斯咸首戰，賽前球會和球迷已事先宣揚一系列支持安東尼奧的行動。一眾韋斯咸球員賽前熱身時悉數穿上安東尼奧的9號球衣，球會亦宣布包括安東尼奧在內陣中每名球員都會為這批熱身球衣簽名，連同今場比賽的球衣一起拿去慈善拍賣，所有收益捐贈英國國民保健署（NHS）及空中救護慈善機構，以感謝他們在事故發生後對安東尼奧的支持。

韋斯咸球迷紛紛大讚球會今次舉動，認為善行有意義之餘，亦可向安東尼奧送上支持。

韋斯咸宣布會將這些熱身球衣作慈善拍賣。（路透社）

全體球迷亦在今場比賽9分鐘起立鼓掌，也有小球迷舉起自製紙牌，希望安東尼奧早日康復。

球迷也以自己方式，為住院的安東尼奧送上支持及祝福。（Getty Images）

韋斯咸眾志成城 以不同方式支持隊友

自2015年加盟後，安東尼奧為球隊攻入68個聯賽入球，在踏入英超年代後排名隊史第一。韋斯咸近況甚差，近5仗只嘗一勝，主帥盧柏迪古（Julen Lopetegui）備受重壓，球隊哀兵上陣下大打爭氣波，54分鐘湯馬士蘇錫克（Tomáš Souček）頂入角球先開紀錄，該捷克球員入球後即高舉9隻手指，向安東尼奧致意。

馬特杜靴迪（Matt Doherty）69分鐘為狼隊追和，不過3分鐘後，韋斯咸隊長查洛保雲（Jarrod Bowen）扭入禁區起腳射入，他入球後走到場邊在球迷的歌聲中舉起安東尼奧球衣，再次向隊友表達支持，韋斯咸亦憑此入球，在主場以2：1擊退狼隊。

隊長查洛保雲射入致勝一球後，到場邊舉起安東尼奧球衣。（路透社）

重傷仍不忘開玩笑支持球隊 「全部人都喜歡他」

蘇錫克賽後表示，要將入球獻予「在心中」的安東尼奧：「賽前我便說，今天我真的很想多入幾球。對我來說，不能與他並肩作戰是艱難之事。很慶幸他身體沒大礙，我要將這入球獻給他。」

他續指，知道車禍消息時十分震驚，不過賽前全隊與安東尼奧進行視像對話時，對方還開了幾個玩笑：「他真的十分可愛及有趣，我已急不及待去探望他。」

湯馬士蘇錫克入球後，即高舉9隻手指。（Getty Images）

另一入球功臣查洛保雲，表示球隊中每個人都喜歡安東尼奧，因此日前等待消息時十分難受：「他不僅是一名隊友，還是我多年朋友。我想向所有支持他的人道謝。」

這位韋斯咸隊長認為，最重要是安東尼奧現時安全及安好：「他在整個職業生涯中一直都是一名戰士和鬥士，我知道他一定會以更強大姿態回歸。」

安東尼奧缺陣，但韋斯咸球員未有氣餒，並為他送上重要勝仗。（Getty Images）

主帥：慶幸他生還 成球隊特別取勝理由

今場擊敗狼隊，取得重要三分，讓「鐵錘幫」終止兩連敗升上第14位，與降班區差距拉開至9分。主帥盧柏迪古表示要將這場勝仗獻給安東尼奧及他的家人：「今天我們能為他做的便是取勝。賽前通話時，即使他不在最好狀態，但仍保持一貫幽默風趣，對我們來說，這是特別一刻。即使我們有很多理由去贏波，但這是特別一個。」

盧柏迪古形容車禍照片看起來十分可怕，慶幸安東尼奧生還，更有機會重返球場：「我們要享受自己的工作與生活，因為一切都可能在剎那間被扭轉。」