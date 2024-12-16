壁球團體世錦賽｜港男女隊齊摘第6名　埃及包辦男﹑女子組冠軍

一連7日的WSF世界壁球團體錦標賽在香港足球會告一段落，港男﹑女子隊以第6名完成賽事，女子隊更獲票投為「公平競技球隊」，而大熱門的埃及則在決賽以2：0勝出，稱霸男﹑女子組。



香港壁球男﹑女子隊在團體世錦賽一同在八強止步，其後轉戰名次賽，男﹑女子隊分別不敵印度及英格蘭，一同以第6名完成今屆賽事。另外，港女子隊獲票選為「公平競技球隊」，表揚港將們在比賽中展示良好的體育精神。

港女子隊獲票選為「公平競技球隊」（公關提供）

擁有多名世界前列球手的埃及隊，男﹑女子隊一同打入決賽，分別以場數2：0擊敗英格蘭及美國，雙喜臨門，捧走男﹑女子的團體世界冠軍。