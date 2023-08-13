深圳好去處｜馬巒山郊野公園3秘景　行山玩水野餐附交通開放時間

炎炎夏日，好想躲進大自然裏。



位於深圳坪山的馬巒山郊野公園，就是一個非常適合避暑乘涼的好地方。它群山延綿相接，綠蔭環繞，是巨大的天然氧吧。

不僅有深圳最大的瀑布秘境，還有溪流山谷和落羽杉林。在這裏，爬山、溯溪、看瀑布，都可以安排上了。👇👇👇

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石階溪流：

郊野公園西北門崗亭左側沿小路而下，能看到一條潺潺溪流。溪水清澈見底，不少人在這玩水抓魚，清清涼涼的很是愜意。

落羽杉林：

再往前走就能看到落羽杉林了。林子不大卻十分清幽，濃蔭蔽日，可以在溪邊野餐，一點也不會覺得炎熱。

碧嶺瀑布群：

沿着步道往上，一側是山嶺森林，一側是溪谷瀑布，大小和形態不一的瀑布群盡收眼底。水流傾瀉而下，撲面而來的清涼感讓暑氣全消了。

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PS：如果想直接看最大的一處瀑布，可以從北門進入~

️Tips：

1. 推薦雨後去看瀑布，水流量更大更壯觀；

2. 建議自備水和乾糧；

3. 做好防蚊措施，注意防曬；

4. 部分路段較陡，推薦穿舒適的運動鞋。



馬巒山郊野公園

開放時間：08:00-18:00

門票：免費，無需預約

交通：

1. 地鐵3號線永湖站，換乘366路公交車至馬巒山郊野公園站

2. 地鐵14號線錦龍站，換乘366路/833路公交車

3. 乘坐M479路公交車至馬巒山園區總站（北門）

停車：免費，西北門和北門都可停車

周末及節假日，入園車輛需提前1~2天預約，在「i深圳」APP的左上角選擇「坪山區」站點，進入「i坪山」主頁，點擊選擇【馬巒山預約】



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