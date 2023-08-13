深圳好去處｜馬巒山郊野公園3秘景 行山玩水野餐附交通開放時間
撰文：ShenzhenWeekly
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炎炎夏日，好想躲進大自然裏。
位於深圳坪山的馬巒山郊野公園，就是一個非常適合避暑乘涼的好地方。它群山延綿相接，綠蔭環繞，是巨大的天然氧吧。
不僅有深圳最大的瀑布秘境，還有溪流山谷和落羽杉林。在這裏，爬山、溯溪、看瀑布，都可以安排上了。👇👇👇
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石階溪流：
郊野公園西北門崗亭左側沿小路而下，能看到一條潺潺溪流。溪水清澈見底，不少人在這玩水抓魚，清清涼涼的很是愜意。
落羽杉林：
再往前走就能看到落羽杉林了。林子不大卻十分清幽，濃蔭蔽日，可以在溪邊野餐，一點也不會覺得炎熱。
碧嶺瀑布群：
沿着步道往上，一側是山嶺森林，一側是溪谷瀑布，大小和形態不一的瀑布群盡收眼底。水流傾瀉而下，撲面而來的清涼感讓暑氣全消了。
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PS：如果想直接看最大的一處瀑布，可以從北門進入~
️Tips：
1. 推薦雨後去看瀑布，水流量更大更壯觀；
2. 建議自備水和乾糧；
3. 做好防蚊措施，注意防曬；
4. 部分路段較陡，推薦穿舒適的運動鞋。
馬巒山郊野公園
開放時間：08:00-18:00
門票：免費，無需預約
交通：
1. 地鐵3號線永湖站，換乘366路公交車至馬巒山郊野公園站
2. 地鐵14號線錦龍站，換乘366路/833路公交車
3. 乘坐M479路公交車至馬巒山園區總站（北門）
停車：免費，西北門和北門都可停車
周末及節假日，入園車輛需提前1~2天預約，在「i深圳」APP的左上角選擇「坪山區」站點，進入「i坪山」主頁，點擊選擇【馬巒山預約】
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深圳有哪些賞瀑布的隱世景點？
位於深圳坪山的馬巒山郊野公園，不僅有深圳最大的瀑布秘境，還有溪流山谷和落羽杉林，在這裏，爬山、溯溪、看瀑布，都可以安排上，按此了解更多介紹和交通安排，當然也有現場實拍相片。