深圳行山｜淘金山綠道休閒吸氧好去處！行程短景點多新手寵物都啱

山環水繞，生活慢悠悠。漫步7.07公里淘金山，綠中有道，道中有景。比想像中還要愜意。新手友好，含綠量100%。可騎行、遛狗、飲咖啡。



1. 淘金山綠道──登頂深圳版「千島湖」

淘金山綠道全長7.07公里，面朝梧桐山，遠眺弘法寺，俯瞰深圳水庫，這裏山環水繞，步道平緩，即使是假期出行人流量也不算多，是週末休閒吸氧的絕佳去處。

我們探尋了綠道中含金量超高的路線，在空中觀景台俯瞰深圳湖光山色，在山水長廊體驗半日騎行穿林。可以騎行，也可徒步，新手小白輕鬆拿捏，一起去看看！（按圖看沿途風光👇👇👇）

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淘金山綠道平緩開闊，適合家庭出行，全程走下來大約兩小時，也可以只走其中一段返程，沿途設有飲水點及衞生間，很是便利。

全程觀景點：

翠蔭驛站——>金山亭——>淘金攬秀——>風鈴台——>花溪亭——>風鈴溪谷——>童趣園——>思源亭——>棲霞驛站——>沐風亭——>雙橋園——>二線亭——>紫薇亭——>湖山在望——>回望亭——>沙灣驛站



登山道：15分鐘登頂

由翠蔭驛站進入「深圳布心山郊野徑」開始登山，建議走左邊石階小路，雖較為陡峭，但步行15分鐘即可登頂「金山亭」。

*木質扶手上蟲蟻較多，户外徒步注意小心防護。



由翠蔭驛站進入「深圳布心山郊野徑」開始登山，建議走左邊石階小路，雖較為陡峭，但步行15分鐘即可登頂「金山亭」。（ShenzhenStyle提供）

登頂途中回望，大大小小的「島嶼」點綴在深圳水庫中央，深圳版「千島湖」的無限風光，是淘金山綠道的獨特視野。俯瞰山腳下的仙湖植物園、弘法寺，與對面的梧桐山隔水相望，建議晴天來訪景色會更加治癒。在山頂吹吹風，坐下發呆吧，大自然是最好的能量場。

騎行道：輕鬆漫步山水長廊

倘若不想登山的話，徒步是最簡單的打開方式，沿着蜿蜒曲折的綠道向山上走去，途中有地標線指引方向。

高低起伏、彎曲如盤蛇的綠道也很適合騎行，在下坡時感受乘風滑行，翻山越彎的快感。野徑則可以更深入自然，感受一草一木的呼吸。

別忘了遛遛毛孩子

淘金山綠道允許帶寵物入園，是鏟屎官和毛孩子秋日出遊的好去處。比徒步更快樂的是，有户外小狗陪伴一起撒歡！

步道連接着許多觀景平台，不管走到哪兒都可以隨時停下歇息。四周被綠茵籠罩，鳥鳴輕啼，樹木婆娑，伴隨着大自然的bgm，靜謐的氛圍始終縈繞。

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淘金山綠道

門票：免費

建議起點：翠蔭驛站

建議終點：沙灣驛站



交通方式：



1. 公交64/B696/高峯專線98路至淘金山小區站

2. 公交32/M417/M476/M559至沙灣公交站

3. 地鐵5號線到布心站D口，再步行800米左右

4. 自駕需提前預約



貼士：

1. 全WiFi覆蓋，設有多個補給站與衞生間

2. 不能騎共享單車入園

3. 愛護環境，照顧身邊老人小孩，寵物入園請務必帶好牽引繩，自帶紙巾清理寵物糞便



2. 小朋友的快樂宇宙──河狸主題公園

在淘金山綠道的起始點，不遠處的翠湖文體公園內還有一座河狸主題公園，是全齡段的兒童友好遊樂區。

公園內根據不同年齡段劃分為有智慧小屋、能量水壩、城市積木和河狸之家四個區域。超萌的河狸樂園，小孩看見根本走不動道。基礎的鞦韆、滑梯、攀爬網都有，還有滑索、小蹦牀等，還有各種水動力機關可以探索，大小朋友都能來玩。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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除了這些，公園還設置了自然課堂，為開展自然教育活動提供場所。童真活潑，免費開放，簡直是「遛娃聖地」！

翠湖文體公園同時還是一個融入了寵物元素的「寵物友好公園」，公園可讓狗狗活動玩耍。不過公園裏同時也有散步的街坊和人類幼崽，帶毛孩子出行的時候記得戴好牽引繩哦~

翠湖文體公園

門票：免費



交通方式：

1. 5號線環中線布心站D出口步行1.5公里

2. 乘坐公交於九尾嶺隧道口、淘金山綠道南站



3. 周邊逛逛──龍崗老城的慢生活

走完淘金山綠道後，可以順路在龍崗城區歇歇腳，體驗慢生活的步調。邂逅一家藏得有些隱蔽的小眾咖啡店，蔥蘢綠意下的小木屋，大概是不少人理想的咖啡館模樣。

運氣好的話會遇見小貓店長，也可以帶自己的毛孩子去玩，戶外的位置被綠植環繞，很適合想要躲避喧囂的打工人，每個角落都很鬆弛慵懶。（按圖看沿途風光👇👇👇）

推薦冷萃美式和冰橙美式，酸感柔和，品質和口感都很在線，是社區咖啡中少有專注於口味的小店。

sungooi coffee三顧

地址：龍崗區萬科公園裏2期西門旁

時間：週一至週日 10:00-22:00



樟樹布荔枝公園

咖啡廳就開在樟樹布荔枝公園內，公園內保留了超多棵荔枝樹，一半以上樹齡都超過150年。這裏也是附近居民的後花園，出門拐個彎就到，在樹下不緊不慢的散步遛娃，很是悠閒。

公園內還有配套的健身步道、公共球場、兒童樂園、活動中心......在公園的最高點，放眼望去，高樓、街道、林蔭道盡收眼底，俯瞰龍崗城區的城景。（按圖看沿途風光👇👇👇）

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樟樹布荔枝公園

地址：龍崗區荔園路與樟富路交界處

時間：週一至週日 6:00-22:00



户外徒步出遊路線

淘金山綠道——翠湖文體公園——sungooi coffee三顧——樟樹布荔枝公園



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