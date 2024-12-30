乒乓｜樊振東發文回應WTT聲明　霸氣嘲諷獲讚「乒壇救世主」

國乒名將、分奪巴黎奧運男單及女單金牌的樊振東和陳夢，早前宣布退出世界排名及國際賽事，並表明與世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最新的退賽罰款規定有關。

事件引來不小風波，WTT日前以聲明強硬回應，指規則非新推出，只是會在2025年加重罰款。樊振東周日（29日）早上在微博反駁WTT，直指「此前從未被官方告知過退賽要罰款」，還表示上周一收到文件時，當日下午便簽署文件決定退出世界排名，即獲網民大讚。



上周五樊振東、陳夢宣布退出世界排名後，與WTT之間爭議不斷。兩人表明此舉是因為無力承受不參賽就罰款的最新規定，WTT翌日發表聲明強硬回應，劈頭便寫道：「樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規定包括世界排名靠前的球員自動入圍參賽名單，自四年前WTT成立以來一直沿用至今。」

樊振東、陳夢早前宣布退出世界排名後，與WTT之間引發不少爭議。（Getty Images）

樊振東霸氣回應

樊振東周日在微博再度回應：「剛仔細閱讀了WTT的聲明，本着嚴謹的原則和對國際組織的尊重，簡單補充幾句。」

該巴黎奧運男單金牌在字裏行間暗諷WTT：「處罰不參賽球員的相關內容具體何時首次出現，我不確定，但確定此前從未被官方告知過退賽要罰款，個人猜測是因為今年底以前WTT尚未形成完整賽曆。」

樊振東霸氣回應，獲網民一片讚好。（新華社）

他補充早前得悉最新規定時，很快便決定退出世界排名：「我本人是上周接到的正式通知，說明年起WTT會嚴格執行最新頒布的處罰規定。本周一收到文件，當天即簽名上交。感謝大家的關心，我深愛乒乓球運動，也衷心祝願國際組織愈來愈好。」

樊振東的霸氣回應，隨即引來內地網民一致讚好，認為他是「乒壇真正的救世主」、「最有種的男人」。

外國球手齊轟WTT

事實上WTT日前以聲明回應樊振東及陳夢後，便引來數名法國球手不滿，包括高斯（Simon Gauzy）及勒邦兄弟——巴黎奧運男單銅牌菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）及阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun），直斥相關規則「對球員毫無幫助」。

高斯（右）和勒邦兄弟在巴黎奧運合力奪得男子團體銀牌。（Getty Images）

此外，自兩人退出世界排名後，來自尼日利亞的前非洲「一哥」阿魯拿（Quadri Aruna）已多次在Instagram發文及大量轉發相關新聞、留言，抨擊WTT拖欠獎金及不公義等等。今年4月，他曾透露因腹瀉及代表球會參賽，未能參加WTT賽事而被罰款及降低排名，直斥該組織不公正：「我永遠不會成為WTT的奴隸。」