巴塞千辛萬苦貴價簽入中場主力　僅半季或被迫免費放人︱足球轉會

巴塞隆拿自從美斯2021年被迫離隊，為遵守西甲薪酬上限及財務規定，幾乎每個轉會窗都在買賣和註冊球員中掙扎。今年夏天歷盡千辛萬苦，包括根度簡主動放棄相當於餘下兩年合約的3750萬歐元人工，才能騰出空間註冊到6000萬歐元轉會費加盟的丹尼爾奧莫（Daniel Olmo），可是這位西班牙國腳效力僅半季，便可能被迫離隊，而且巴塞不能收回一分一毫，為這支西甲班霸的糊塗帳再添新篇章。



丹尼爾奧莫可能在今個轉會窗被迫離開巴塞隆拿。（Getty Images）

奧莫註冊限期只餘最後一天

距離西甲下半季註冊限期只餘下最後一日，巴塞第二度上訴失敗，無法為奧莫註冊。

26歲的奧莫本為巴塞青訓出身，10年前離隊後先到克羅地亞薩格勒布戴拿模效力。4年前轉戰德甲後，漸步展露光芒，今夏歐洲國家盃大放異彩，終獲母會巴塞招手。他今年8月由德甲RB萊比錫加盟，轉會費達6000萬歐元，當時已因註冊問題糾纏好一段時間。就算根度簡自願犧牲離隊，巴塞因未能符合薪酬上限，只能為奧莫在上半季註冊。

若想奧莫繼續效力，巴塞必須在限期前清出更大人工空間或開拓新財源，可是西班牙法院早前拒絕巴塞再次註冊奧莫的申請，至周一法庭第二次拒絕有關要求，巴塞必須在當地時間12月31日晚上11時59分前滿足薪酬上限要求，否則奧莫以及另一球員柏奧域陀（Pau Víctor）均不能趕及在下半季註冊，無法在1月1日後的賽事為巴塞上陣。

巴塞通過出售VIP包廂拓財源，但要趕及限期前交足交件才可為奧莫註冊。（Getty Images）

巴塞慘遭法官狠批 限期前只剩唯一辦法

巴塞不止兩度遭法庭拒絕上訴，還被法官在判辭中狠批。奧莫無法註冊、可能被迫在1月回復自由身的消息一出，他的轉會傳聞隨即傳過不停，英超球會曼城、曼聯、阿仙奴，以至法甲豪門巴黎聖日耳門，都被指有意趁機簽入他。可是巴塞其實並未絕望，他們還有最後一天可以想辦法。

無法通過減人工滿足財務要求，巴塞要為兩位球員註冊，便要再次以不尋常的方法極速開拓財源。西班牙《馬卡報》指出，巴塞「最主要及最有可能用上的招數」是出售VIP包廂，會長拿樸達（Joan Laporta）對此已跟投資者達成協議，可望為巴塞帶來1億歐元進帳。

仍須與時間競賽

這筆款項足可讓巴塞註冊奧莫及域陀，問題是他們必須跟時間競賽。《馬卡報》稱巴塞必須在12月31日晚上11時59分前，向西甲賽會提交包括出售包廂獲億元收入在內的文件。巴塞如未能及時備妥相關文件，奧莫便會在1月1日回復自由身，在今個冬季轉會窗免費加盟其他球隊。

奧莫今季加盟巴塞後，15次為球隊上陣，攻入6球。巴塞今季在菲力克領軍下，西甲19戰累積38分排第三，落後榜首並少踢一場的馬體會3分；歐聯頭6仗以5勝1負排第二位。

之前巴塞已曾用上類似招數開拓財源，2022年他們與串流音樂平台Spotify達成贊助協議，簽下以10年計的合約，據報獲得近億歐元，為巴塞解除燃眉之急。無奈這家加泰隆尼亞球會並未因此吸收教訓，沒有改變「大使」習慣，高成本、高開支作風照舊，財政問題持續未有大改善，照樣高價收購球員，並一再難以為他們註冊。