中國3乒乓名將退出世界排名風波　劉國梁一人分飾三角自相矛盾

巴黎奧運乒乓球男、女單金牌得主樊振東和陳夢高調退出世界排名，二人表明原因跟世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最新的退賽罰款規定有關。

表面上，事件是球員與WTT之間的抗爭，中國乒協主席劉國梁表示支持運動員捍衛自己權利，指出WTT的規定值得商榷。吊詭的是，劉國梁同時兼任國際乒聯（ITTF）和WTT高職，他的說法與肩負的角色存在嚴重衝突。



中國乒協主席劉國梁同時兼任國際乒聯（ITTF）和世界乒乓球職業大聯盟（WTT）高職。（Getty Images）

首先說明一下兩大國際乒乓球機構之間的關係。1926年創立的國際乒聯（ITTF）是監管全球各地乒乓球總會的管治機構，可以說是這項運動的最高權力架構。曾歷任中國隊總教練、中國乒協主席的徐寅生，曾在1995至1999年擔任主席，是首位也是至今唯一出掌此職的中國人。現任主席梳寧（Petra Sörling）來自瑞典，由2021年當選出任至今。

2019年ITTF創立附屬機構世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis, 簡稱：WTT），專責管理所有乒乓球相關商業及賽事業務。中國長年壟斷乒乓球各項大賽冠軍，影響力不止在球場內，在上述兩大乒乓球國際機構也舉足輕重，關鍵人物正是劉國梁。

樊振東、陳夢早前宣布退出世界排名後，與WTT之間引發不少爭議。（Getty Images）

劉國梁「一人分飾三角」涉利益衝突

昔日國乒名將劉國梁，2002年退役後轉任教練，2003年擔任國乒男子隊主教練，2013年升任國乒總教練，至2017年6月甫卸任即獲委任為中國乒協副主席，翌年12月再升任主席。

離開教練崗位後，他逐步踏上乒乓球管治架構頂端，先在2020年出任WTT理事會主席，2021年當選ITTF執行副主席，2022年再當選WTT首任董事會主席，並獲委任為ITTF第一副主席。換言之，劉國梁手執中國乒壇第一把交椅的同時，也是WTT的掌舵人，就算在ITTF地位也僅在主席梳寧一人之下。

劉國梁與樊振東。（Getty Images）

遭中國名記者狠批「權勢薰天」 架空ITTF主席

問題是，他在「一人分飾三角」之下，難免涉及利益衝突，WTT為增添收入每年增辦賽事，而為保持賽事可觀性向退賽球手施加巨額罰款，據報球手每缺席一站比賽至少會被罰款5000美元。

身為WTT最高主管，劉國梁又怎會不知？可是當樊振東和陳夢以此為由退出世界排名，連同另一名將馬龍也作出同一申請，掀起巨大輿論時，劉國梁又轉以中國乒協主席的身份受訪，指出「WTT的規定值得商榷」，表態支持運動員捍衛自己權利，這不是自打嘴巴嗎？中國著名體育記者賀曉龍甚至點名批評劉國梁「權勢薰天」，將他比作清朝權臣鳌拜，斥他早已架空ITTF主席梳寧，並利用商業手段操控WTT賽事，超出ITTF管轄範圍。

36歲的馬龍也退出了世界排名。（路透社）

WTT強硬回應外界譁然

事實上當樊振東和陳夢說明退出世界排名的因由，並引發巨大爭議後，WTT相隔一天後發出的回應聲明措辭強硬，劈頭便寫道：「樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規定包括世界排名靠前的球員自動入圍參賽名單，自四年前WTT成立以來一直沿用至今。」聲明同時提到會在2025年加重罰款，從行文風格到內容，再次令外界譁然。

樊振東隨後在微博反駁WTT，直指「此前從未被官方告知過退賽要罰款」，還表示上周一收到文件時，當日下午便簽署文件決定退出世界排名，敢言作風獲網民大讚為「乒壇救世主」。

國際乒聯最新的世界排名，已不見馬龍、樊振東和陳夢的名字，王楚欽和孫穎莎穩佔男、女單的世界第一席位。中國乒協同日發出聲明，指馬龍、樊振東和陳夢「屢創佳績，為祖國和人民贏得榮譽，為中國體育事業的發展作出了巨大貢獻」，對於三人退出世界排名「理解並尊重」：「同意三人退出世界排名，並已辦理所有相關手續」，同時表示無論三人未來是否回歸國際賽場，都會提供最大支持，保障他們在訓練和國內賽事中保持良好狀態。

陳夢贏得巴黎奧運女單金牌。（新華社）

WTT的劉國梁 VS 中國乒協主席劉國梁

中國乒協聲明續指，國際乒聯已向中國乒協表示，近期會緊急召開執委會，及成立工作組等，希望解決運動員提出的問題。事實上，除了樊振東和陳夢，其他球手包括法國的菲歷斯勒邦、阿歷斯勒邦和高斯，都分別批評WTT的規則，提出需要改變。

完全掌控WTT的劉國梁，卻聲稱「支持運動員捍衛自己權利」，指出WTT的規定值得商榷，可能會對運動員造成很大壓力，「我認為WTT可以考慮有條件地為老將、名將設立參賽豁免，同時為積極參賽的運動員設立獎金池，用正向激勵的方式，引導運動員投入到比賽中去。在任何項目的發展中，運動員都是最寶貴的財富，值得好好珍惜」。到底主理WTT的劉國梁，與中國乒協主席劉國梁，那一面才是真正的他？