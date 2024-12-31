乒乓｜馬龍樊振東陳夢退出世界排名　劉國梁：WTT規定值得商榷

國乒名將、巴黎奧運男、女單金牌得主樊振東和陳夢，早前分別高調宣布退出世界排名、世界乒協（WTT）及國際乒聯（ITTF）轄下比賽，表明是因為WTT針對球手退賽需罰款的新規例。最新的世界排名顯示，除了兩人，曾奪得6面男單及團體奧運金牌的馬龍，也已退出世界排名。

中國乒協周二（31日）發聲明，表示「理解並尊重」三人決定，而乒協主席劉國梁也認為WTT的規例「值得商榷」。



36歲的馬龍也退出了世界排名。（路透社）

在國際乒聯最新的世界排名，已不見馬龍、樊振東和陳夢的名字，王楚欽和孫穎莎穩佔男、女單的世界第一席位。

中國乒協同日發出聲明，指馬龍、樊振東和陳夢「屢創佳績，為祖國和人民贏得榮譽，為中國體育事業的發展作出了巨大貢獻」，對於三人退出世界排名「理解並尊重」：「同意三人退出世界排名，並已辦理所有相關手續」，同時表示無論三人未來是否回歸國際賽場，都會提供最大支持，保障他們在訓練和國內賽事中保持良好狀態。

陳夢贏得巴黎奧運女單金牌。（新華社）

聲明續指，國際乒聯已向中國乒協表示，近期會緊急召開執委會，及成立工作組等，希望解決運動員提出的問題。事實上，除了樊振東和陳夢，其他球手包括法國的菲歷斯勒邦、阿歷斯勒邦和高斯，都分別批評WTT的規則，提出需要改變。

中國乒協主席劉國梁接受中國時報訪問時，表示支持運動員捍衛自己權利，並指出WTT的規定值得商榷，可能會對運動員造成很大壓力，「我認為WTT可以考慮有條件地為老將、名將設立參賽豁免，同時為積極參賽的運動員設立獎金池，用正向激勵的方式，引導運動員投入到比賽中去。在任何項目的發展中，運動員都是最寶貴的財富，值得好好珍惜」。