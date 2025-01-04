英超｜熱刺主場難止頹勢1：2負紐卡素　蘇蘭基先開紀錄也徒勞

熱刺隊長孫興慜﹑占士麥迪臣先列後備，一號門將域卡利奧受傷，取代他的二號門將費沙科士打又因病缺陣，熱刺能否在主場對紐卡素一仗挽回頹勢。開賽僅4分鐘，蘇蘭基搶點頭槌先開紀錄，惜紐卡素其後連下兩城，即使兩大主將下半場入替，熱刺仍然以1：2落敗，英超連續四場不勝。



英格蘭主帥杜慈是今仗的座上客。（路透社）

作客大勝曼城4：0，是熱刺近期的代表作，但首席門將域卡利奧（Guglielmo Vicario）的足踝受傷，為熱刺防線添隱憂。熱刺二號門將費沙科士打（Fraser Forster）負責把守最後一關，近7場聯賽共失15球，今仗主場鬥紐卡素更不在大軍名單。

「他（科士打）病了，近幾日也臥病在床。」熱刺主帥普斯迪高古賽前解釋，一﹑二號門將齊齊缺陣，三號門將班頓柯士甸（Brandon Austin）難得獲得上陣機會。25歲的柯士甸曾經是英格蘭及美國的小國腳，他在2015年加入熱刺，對上一次入選熱刺的英超大軍名單，已經是2019年10月。苦等9年多，他終於首度代表熱刺一隊披甲把關。

班頓柯士甸自2007年加入熱刺後，如今首度為熱刺一隊披甲。（路透社）

熱刺殘陣應戰，孫興慜與占士麥迪臣兩大主力先列後備，普帥指這名熱刺隊長需要休息，並預告孫興慜將在今仗上陣。以為熱刺是捱打的一方，柏度樸路（Pedro Porro）右路傳中，中鋒蘇蘭基成功搶點，頭槌破網，熱刺4分鐘領先。

班頓柯士甸6分鐘已經失守，18歲中場盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）回傳時省中祖連頓的手部，紐卡素得利隨即反擊，安東尼哥頓左路射遠柱入網，即使祖連頓明顯手部觸球，球證安祖麥利依然無動於衷，入球有效，6分鐘追成1：1。VAR其後表示，皮球打中祖連頓的手部時，他的手部在自然位置（Natural Position），所以是意外觸球，入球依然有效。

祖連頓的手部明顯觸球。（X截圖）

紐卡素站穩陣腳後，逐漸主導戰局，積及梅菲右路落底傳中，伊沙克門前近射斜出，錯失反超前的大好機會。這名瑞典尖刀其後再有機會，同樣來自積及梅菲的傳中，達古辛未能解圍，伊沙克近門加一腳，班頓柯士甸再度失守，38分鐘以2：1反先。

伊沙克近門建功，紐卡素上半場末段反超前。（路透社）

熱刺先列後備的兩大主力孫興慜及占士麥迪臣，與比蘇馬一同在62分鐘入替，熱刺的攻勢明顯改善，麥迪臣一記熨射柱邊出界，惟未能平反敗局，熱刺結果以1：2落敗，聯賽不勝走勢延至四場。