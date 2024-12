英超｜利物浦5：0大破韋斯咸　阿諾特一慶祝動作回應轉會皇馬傳聞

利物浦英超作客以5:0大勝韋斯咸,在榜首領先多踢1場的諾定咸森林8分,繼續保持爭冠氣勢。

比起勝果,或許更讓「紅軍」球迷欣慰的,是阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)入球後的慶祝動作。日前西媒報道該右閘已一心加盟皇家馬德里,今場他射入遠射後,用手在耳邊做出說話的動作,主帥史諾(Arne Slot)賽後也表示:「他的慶祝方式或已足夠說明一切(The way he celebrated his goal probably tells you enough)。」



利物浦陣中三名大將沙拿(Mohamed Salah)、雲迪積克(Virgil van Dijk)及阿歷山大阿諾特,合約都在明年夏天到期,若1月1日前未能完成續約,這三人便可與其他球隊自由商討轉會。

沙拿今場繼續出色表現,但與利物浦續約之事仍未落實。(Getty Images)

日前西班牙《馬卡報》指,阿歷山大阿諾特去意已決,更通知利物浦高層,自己會在明夏轉投皇馬;同為西班牙的《阿斯報》也報道,該右閘已接近登上「銀河戰艦」。

外界噪音加上續約問題困擾下,紅軍表現未受影響,半場完結前已憑路爾斯迪亞斯(Luis Diaz)、加普(Cody Gakpo)及沙拿各入一球領先至3:0,這也是沙拿今季第20個英超入球。

利物浦今場有5名球員取得「士哥」。(Getty Images)

換邊後,阿歷山大阿諾特在54分鐘遠射省中對手改變方向入網,他慶祝時用手在耳邊做出說話的動作,似乎示意外界紛雜傳聞。84分鐘,祖奧高祖達(Diogo Jota)錦上添花為利物浦再入一球,作客以5:0大破韋斯咸。

阿歷山大阿諾特入球後,用手勢回擊西媒傳聞。(Getty Images)

賽後被問到阿歷山大阿諾特是否三名續約球星中,留隊情況最不樂觀一人時,史諾予以否認:「他的慶祝方式或已足夠說明一切,因此我想不用再多說什麼。跟阿歷山大阿諾特共事非常開心,跟沙拿和雲迪積克也是。」