英超｜利物浦5：0大破韋斯咸 阿諾特一慶祝動作回應轉會皇馬傳聞
撰文：陳旭暉
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利物浦英超作客以5：0大勝韋斯咸，在榜首領先多踢1場的諾定咸森林8分，繼續保持爭冠氣勢。
比起勝果，或許更讓「紅軍」球迷欣慰的，是阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）入球後的慶祝動作。日前西媒報道該右閘已一心加盟皇家馬德里，今場他射入遠射後，用手在耳邊做出說話的動作，主帥史諾（Arne Slot）賽後也表示：「他的慶祝方式或已足夠說明一切（The way he celebrated his goal probably tells you enough）。」
利物浦陣中三名大將沙拿（Mohamed Salah）、雲迪積克（Virgil van Dijk）及阿歷山大阿諾特，合約都在明年夏天到期，若1月1日前未能完成續約，這三人便可與其他球隊自由商討轉會。
日前西班牙《馬卡報》指，阿歷山大阿諾特去意已決，更通知利物浦高層，自己會在明夏轉投皇馬；同為西班牙的《阿斯報》也報道，該右閘已接近登上「銀河戰艦」。
外界噪音加上續約問題困擾下，紅軍表現未受影響，半場完結前已憑路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）、加普（Cody Gakpo）及沙拿各入一球領先至3：0，這也是沙拿今季第20個英超入球。
換邊後，阿歷山大阿諾特在54分鐘遠射省中對手改變方向入網，他慶祝時用手在耳邊做出說話的動作，似乎示意外界紛雜傳聞。84分鐘，祖奧高祖達（Diogo Jota）錦上添花為利物浦再入一球，作客以5：0大破韋斯咸。
賽後被問到阿歷山大阿諾特是否三名續約球星中，留隊情況最不樂觀一人時，史諾予以否認：「他的慶祝方式或已足夠說明一切，因此我想不用再多說什麼。跟阿歷山大阿諾特共事非常開心，跟沙拿和雲迪積克也是。」
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