2025澳網｜鄭欽文訓練T裇引熱議　祖高域重提3年前遭遞解事件

澳洲網球公開賽（澳網）將在12日開賽，作為2025年首項大滿貫，世界各路好手開始備戰，中國「一姐」鄭欽文上屆驚喜奪亞，周一（6日）練習時身穿印有皇冠圖案的T裇，似乎是宣示要今屆奪冠。

10屆澳網男單冠軍祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）則稱，2022年因未接種疫苗而被拒絕入境後，現在每次到澳洲仍有陰影。



鄭欽文最近訓練時身穿的T裇引來關注。（Getty Images）

鄭欽文訓練T裇引關注

2024對鄭欽文來說是爆發一年，年初的澳網她便一舉打入決賽，職業生涯首度晉身大滿貫最後階段，雖最終不敵莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）得亞軍，但已是繼李娜後，中國球星在大滿貫最佳成績。之後鄭欽文多次刷新個人在各項大賽最佳成績，更在奧運贏得女單金牌，WTA年終賽亦獲得亞軍，球季結束時首次在世界排名置身前五名。

周一公開練習時，位列第5號種子的鄭欽文身穿皇冠圖案T裇亮相，上面還印有文字「Queen Wen」，似乎是宣示今屆奪冠期望，引來不少中國網民關注，希望她能推出這款衣服讓球迷購買。

鄭欽文在2024年斬獲奧運女單金牌，澳網及年終賽均獲亞軍。（Getty Images）

早前談及去年決賽不敵莎巴蘭卡一役，鄭欽文指該次落敗令她改變不少：「那場比賽改變了我的思考方式，我開始打得更具侵略性，同時保持冷靜和專注。我與大滿貫冠軍很接近，但我有更大夢想。那只是開始，我仍有很大進步空間。」

此外，溫網女單冠軍、排名世界第10的捷克球手基捷高娃（Barbora Krejcikova）宣布因傷退賽；世界第2的波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）似乎亦有傷在身，周日聯合盃（United Cup）決賽以兩盤4：6不敵美國「天才少女」歌芙（Coco Gauff）的比賽中，她便曾請求醫療暫停，但賽後堅稱只是太疲累。

祖高域表示因當年被遞解出境一事留下創傷。（資料圖片/路透社）

祖高域：現時入境澳洲仍有陰影

澳洲毫無疑問是祖高域最具統治力的地方，他過去20次參加澳網奪冠10次，是這項賽事奪冠最多球手。不過2022年初，祖高域因未有接種新冠疫苗，被澳洲政府二度取消入境簽證，最終上訴失敗並被遞解出境，引來不少風波。

近日接受墨爾本《太陽先驅報》（Herald Sun）訪問時，他表示現在還留有「創傷（trauma）」：「近幾次到埗澳洲，要檢查護照和通過入境檢查時，三年前的事仍為我留下創傷。」

他表示現在仍會留意有沒有人靠近：「檢查我護照的人會不會帶走我？他會否再次拘留我？還是會讓我走？」

2023奪澳網冠軍時，祖高域指這是他球員生涯最艱難一次。（路透社）

不過祖高域表示，他沒有因此心存記恨：「翌年我再次到來，而且贏下澳網。我的家人及團隊當時都在場，而且前一年又經歷那一切，所以那實際上是我眾多勝利之中，最激動人心的其中一次。」

冼拿陷禁藥風波面臨停賽

祖高域去年澳網4強不敵冼拿（Jannik Sinner）出局，後者2024年先後在澳網及美網封王，稱霸硬地大滿貫賽事，幾乎寫下完美一季，惟3月兩次未能通過藥檢，上訴後僅取消當時參加印第安泉大師賽所得獎金及積分，引來不少質疑。

去年9月世界反禁藥組織（WADA）向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴，尋求向冼拿判罰停賽1至2年，預計會今年初有裁決結果。

衛冕的冼拿近日亦積極備戰。（Getty Images）

17次贏得大滿貫雙打冠軍的胡霍特（Mark Woodforde）便指，隨上訴日程逼近，案件或會為冼拿帶來壓力：「對於事情如何發展，目前已有不少討論，他或面臨某種形式的停賽。」不過他認為，這也會為賽事增添趣味：「他是衛冕球手，因此而承受另外一種壓力，看他如何處理也很有趣。」

冼拿去年以「一哥」身份完季，但新一年要繼續面對重大挑戰。（路透社）

Tennis365表示，WADA上訴的具體日期仍未落實，但不會是2025年2月的第一批CAS上訴案件中。今屆澳網將在1月26日完結，因此理論上冼拿應能順利打完整項賽事。