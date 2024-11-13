網球︱鄭欽文2024年大豐收　年終世界排名升上第五　獎金創新高

中國網球女將鄭欽文2024年大豐收，從年初澳網首晉大滿貫決賽，到夏天摘下巴黎奧運女單金牌，剛剛在年終賽獲得亞軍，世界排名升上第五位，一再寫下生涯里程碑。

不止世界排名，她在比賽獎金和收入也創下生涯新高，列巴教練力撐愛徒正向着世界排名第一及大滿貫冠軍的兩大目標邁進。



網球︱鄭欽文2024年大豐收，年終世界排名升上第五位，獎金亦創新高。（Getty Images）

鄭欽文今年獎金再創新高

2024年：556萬美元

2023年：130萬美元

2022年：97.6萬美元



生涯總獎金：831萬美元（截至2024年11月）



由68美元獎金的第一場勝仗開始

22歲的鄭欽文如今已是無人不識的中國網球天后，今年參加女子職業網球巡迴賽（WTA Tour），贏得556萬美元獎金，僅次世界排名在她之上的莎巴蘭卡、施安迪、歌芙和保蓮妮，在WTA年度獎金榜排第五位。職業生涯累積831萬美元獎金，換言之單在今年獎金收入已佔去67%，足見她今年戰績彪炳。

她今日成就得來不易，昔日從最低級別的職業賽ITF賽事開始打起，2017年12月30日到澳洲南部阿德萊德北部近郊城市卑利霍（City of Playford）出戰外圍賽首圈，以6：1、6：0擊敗澳洲球手Miranda Poile，之後外圍賽次圈敗陣，僅獲得68美元獎金。

初出道的鄭欽文。（Getty Images）

「福地」澳洲首入大滿貫決賽

ITF級別賽事獎金有限，連同澳洲那一戰在內，鄭欽文2018年在首個職業賽季參加9項賽事，6項在中國舉行，2項在埃及，1項在澳洲，賽事總獎金介乎1.5萬到6萬美元。遠赴澳洲參加職業賽首戰便旗開得勝，那區區68美元獎金只是開始，從沒有世界排名、第9999位再到2018年終世界排名933位，加起來也只得2701美元的獎金，16歲的鄭欽文初嚐職業賽的味道。

那一年的獎金收入，相對開支只是九牛一毛。鄭欽文2019年轉到西班牙巴塞隆拿訓練，令本已是「倒水式」的開支更龐大，有指她單是訓練開支一項每年便要花上7萬美元。她在奧運奪金後曾透露，「14、15歲的時候，我爸爸甚至賣了房子給我打球。因為他想傾盡一切，來圓我的網球夢。」有意思的是，6年後她正是在首戰職業賽的澳洲取得突破，生涯首闖大滿貫決賽，就算未能獲勝，仍獲172.5萬澳元（約113萬美元）的澳網亞軍巨額獎金，也為2024年開個好頭。

鄭欽文職業生涯年終世界排名

2024年：第5位

2023年：第15位

2022年：第25位

2021年：第143位

2020年：第324位

2019年：第649位

2018年：第933位



澳網獲亞軍，為鄭欽文在2024年「開個好頭」。（Getty Images）

女子網球壇超級新星

鄭欽文生涯首個重大突破，不得不提西班牙教練列巴（Pere Riba）。2021年鄭欽文開始在最高級別的WTA Tour作賽，改由列巴出任主教練，二人合作下鄭欽文世界排名由2021年初的287位，到年終升上143位；2022年初戰四大滿貫，便在法網一舉晉身16強，次圈更擊敗前冠軍夏納，同年首度晉身巡迴賽決賽，排名升幅「快過火箭」，年終升至第25位，並獲選為WTA年度最佳新人（Newcomer of the Year）。

2023年當她排名升至第19位，首度晉級世界前20名，卻在法網次圈出局後與列巴分道揚鑣，改與大坂直美的教練菲錫堤（Wim Fissette）合作。鄭欽文在美網首闖8強，先後贏得250級別的巴勒莫女子公開賽和500級別的鄭州公開賽，兩度贏得巡迴賽冠軍，獲WTA選為年度最有進步球員（Most Improved Player）。力量、技術兼備，一份打不死精神，加上湖北姑娘的爽直真性情，鄭欽文不止獲譽為女子網球界讓人感到刺激的新星，全球受歡迎程度也持續增長。

鄭欽文奧運摘金後成為家傳戶曉名字。（Getty Images）

奧運摘金創舉成家傳戶曉名字

菲錫堤在2023年美網後重投大坂直美陣營，年底鄭欽文與列巴再次聯手，從此更加合作無間。已經連續兩年持續進步，不料2024年才是鄭欽文大爆發的一年，尤其是一面為中國贏得的歷史性網球女單金牌，從此成為家傳戶曉的名字。國際奧委會未為奧運獎牌提供獎金，不過鄭欽文在中國的人氣和商業價值均急升至高峰。

年終賽獲亞軍後，鄭欽文世界排名進一步由第7升上第5，再創生涯新高峰。即使曾在2023年短暫「分手」，列巴兩年內幫助這位中國球手由一個潛力新秀變身世界前列球星，實在功勞不小。

列巴助鄭欽文一步步成為頂尖球手，今年澳網首晉決賽獲亞軍。（IG）

豪言愛徒只發揮六成潛力 未來力爭世界第一

列巴分析現今女子網壇形勢時稱，莎巴蘭卡和施安迪顯然水平高於其他球手，緊隨其後有3、4、5位球手，假如她們夠努力而且方向正確，同樣有能力爭奪世界排名第一位置，尤其是幾位正在上升中的年輕球手，「我對欽文充滿信心，因為她有工具、有武器，每個月也在進步。」

列巴宣稱，鄭欽文目前尚未完全發揮出所有潛能，「老實說，我認為她目前只發揮了60%潛力，那給我很大信心有朝一日她將會去到那裏（世界排名第一），我真的相信。」李娜是唯一曾贏得單打大滿貫的中國球手，列巴認為鄭欽文很大機會是下一個，「若她持續進步，繼續像現在那樣努力工作，我很樂觀。這些目標總是很複雜的，但她贏得大滿貫是個現實的目標。」

2024年鄭欽文展現出世界頂級球手實力，下一年，她首要目標一定是實現大滿貫奪標的夢想，追隨同鄉師姐李娜腳步，成為四大滿貫賽事冠軍得主。