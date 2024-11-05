奧蘇利雲成「港人」後首度出賽　三遇中國剋星終復仇成功︱桌球

桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）近日經優秀人才入境計劃（又稱：優才計劃）來港，他目前身在中國南京出戰國際桌球錦標賽，成為「香港人」後首度參賽。

奧蘇自9月中英國公開賽首圈2：4爆冷不敵中國球手賀國強後，一直稱傷退出多項賽事，直到今次賽事才復出。巧合的是，今次賽事他的首圈對手正是賀國強。



奧蘇利雲成為「香港人」後首度出賽。（資料圖片／Getty Images）

賀國強——曾令奧蘇利雲萌退意的「中國剋星」

24歲的賀國強，去年才轉打職業桌球賽，即獲桌球巡迴賽頒發2023／24年度最佳新人獎。即使如此，面對奧蘇利雲這位頂級好手，每次還是被看淡的一方。

出乎意料地，這位目前世界排名60的年輕球手，生涯頭兩次遇上奧蘇利雲都是獲勝一方——先是今年6月的冠軍聯賽排名賽，他以3：0直落3局擊敗「火箭」；到9月的英國公開賽，他又是以3：0領先，奧蘇曾力追至2：3，還是被賀國強再拿一局以4：2勝出。兩度敗予賀國強後，甚至一度令48歲的奧蘇萌生退意，興起退役念頭。

中國桌球新星賀國強。（World Snooker Tour）

因此奧蘇在英國公開賽後一直避戰，10月他到訪沙特阿拉伯，宣傳以他為名的桌球學校，至10月底來港並宣布經優才計劃成為「香港人」後馬不停蹄，先是後到澳門出席宣傳活動，然後就是今次在南京出戰國際桌球錦標賽。

今年第3次與賀國強碰頭，依然佔不到甜頭，以0：127先輸第一局。熱身過後，奧蘇利雲終發揮實力，連贏4局輕鬆反超前4：1，即使賀國強追回一局，無阻奧蘇以6：2獲勝晉級。下一輪奧蘇在32強的對手是另一中國球手龐俊旭。

奧蘇利雲今年狀態平平，尚未贏得任何一個排名賽，世界排名亦跌至第五位，今次在南京力爭今年首冠。國際桌球錦標賽獎金相當豐厚，周日決出的冠軍可獲17.5萬英鎊，總獎金達82.5萬英鎊。