港隊代表經營攀石場3年　實踐高難度理念　由逼爆排隊到蝕住做

疫情期間，攀石成為港人的熱門運動，私人攀石場如雨後春筍，高峰期有超過20間。港隊運動攀登代表歐智鋒及港隊教練李信威分別在疫情時創業，於太子及葵芳開辦攀石場，見證封關期間的人流巔峰，客人逼爆，排隊爬線，到近兩年從高峰下滑，艱難守業。歐智鋒表示初期攀石場生意收支平衡，如今要蝕住做，為興趣及熟客努力堅持。他指出攀石場要求地方大、樓底高，在寸金尺土的香港，絕對是一門難做的生意。



歐智鋒表示他的攀石場有新手路線，亦有適合運動員練習的高難度路線，但較少中等難度的。（顏銘輝攝）

港隊運動員歐智鋒 太子旺區開攀石場

歐智鋒的攀石場在九龍旺區，佔地約1萬呎，位於太子始創中心對面的樓上舖，要行樓梯上到1樓。29歲的歐智鋒唸中學時學攀石，入選運動攀登港隊十多年，在2021年接受朋友邀請創業，合作開辦攀石場。他說：「每個運動員的夢想，開一間自己的攀石場，可以訓練也好，做到推廣也好。」

歐智鋒選擇在太子開攀石場，租金負擔幾重。（顏銘輝攝）

人工抱石牆普遍約4米高，所以樓底必要高達4米，加上攀石場需要很大空間，歐智鋒也花了一段時間物色舖頭，加上裝修時間，攀石場在2022年中開業。談到與拍檔的創業成本，他坦言「以這個尺寸（1萬呎）的場地，5、600萬走唔甩」。

歐智鋒入選港隊十多年，2022年創業開攀石場。（顏銘輝攝）

作為精英運動員，歐智鋒的攀石場以難度見稱，設有Competition wall（比賽牆）。他時常叫港隊隊友過來一起訓練，亦吸引到不少業餘運動員。他說：「想做一個適合運動員訓練的場地，可能有些新手來過我的場地，會覺得部分線路很難，但對於我們運動員，則是很好的訓練地方。」他補充，他的攀石場設最簡單的新手路線及高難度路線，但較少中等難度的路線。

歐智鋒表示攀石場需要樓底高及面積大的舖位，並不容易找到適合的舖位。（顏銘輝攝）

開業頭半年，歐智鋒遇上攀石行業最興旺的日子，疫情封關加上東京奧運後的熱潮未退。他說：「剛好疫情尾段，政府解封所有東西，加上很多人對新場有興趣，而且又在旺角，一開始很多人。（最旺的時候有幾多客？）是逼爆了。客人要排隊，每條線都要排，可能同時間有150人在場，甚至超過這個數。那天可能總共有200人來玩。」

歐智鋒的攀石場以難度見稱，吸引精英及業餘運動員來爬。（顏銘輝攝）

疫情後，歐智鋒表示再沒有出現爆場的盛況，他指出攀石場競爭大，雖然疫情後有幾間結業，但目前仍有十多間。運動攀登在2021年舉行的東京奧運首次成為比賽項目，到2024年巴黎奧運亦被保留。歐智鋒留意到有奧運效應，在奧運期間及稍後的時間，的確多了新手「入坑」試玩，他說：「有人留下來，也有很大部分玩完一次就沒有玩。」

歐智鋒的攀石場內有張大地圖，上面的圖案透露了香港著名的戶外攀石地點。（顏銘輝攝）

對於攀石場行業，歐智鋒嘆道：「我有跟其他場主聊過，大家都說不容易。要地方大、樓底高，太小的話容納不到那麼多人，香港租金又貴，其實玩攀石的人又不算那麼多，一定遠少於足球、籃球。」

他表示攀石場目前月租超過20萬，生意由最初收支平衡，逐漸變成蝕住做。他說：「地段太貴，其實都頭痕，每個月都超支。頭痕是一回事，其他方面例如打理舖頭，有另外兩個拍檔一齊做，還算輕鬆的。始終做了3年，凝聚到一班客人，大家都把這裏當成家一樣去玩。如果這裏捱不住的話，他們就好像失去了一個家，沒有了一個聚腳地。我不太想這樣，繼續努力堅持吧！」

李信威表示開關前攀石場行業很興旺，開關後人流明顯減少。（顏銘輝攝）

港隊教練李信威 疫情期間葵芳開攀石場

李信威攀石廿多年，最初是運動攀登運動員，退役後擔任港隊教練。在2021年，他與朋友計劃創業，租用葵芳一座商業大廈的地舖，開辦攀石場。李信威透露：「我們都要7位數（投資）。」那間地舖的月租超過10萬，李信威說：「交租佔我們6至7成開支，真的很重，但在香港沒辦法。」

李信威也認同，疫情期間是攀石場行業的一次高峰，他說：「我（千禧年初）開始攀石時，全港只得兩三間攀石場，之前最多的時候有超過20間。」

李信威攀石超過20年，他表示在千禧年初，香港只得兩三間攀石場，疫情高峰期有超過20間。（顏銘輝攝）

在2024年，租約期間，業主加租，並將舖位轉租予獸醫診所，而李信威就改為在同一座商廈的樓上舖再辦攀石場。他說：「正確來說不是搬舖，下面地舖是結束營業，再上來重新經營，因為我們人事上的組合有點不同了。」

比較疫情期間與後疫情的生意，李信威說：「整個攀石場最多人的時候有超過100人，排住隊爬，跟現在差得遠。」他那時有到其他攀石場爬石，發現其他場地也是人山人海，整個行業很興旺。

運動攀登港隊李信威在疫情期間創業，開設攀石場。（顏銘輝攝）

李信威說：「（現在呢？）一般有20、30人已經好好了，有時假期會多一點的。」他表示參加新手班的人，10個之中可能只有一個繼續玩這項運動，他嘆：「我覺得香港人都算3分鐘熱度，某程度上是追潮流。」他表示開關後，人流明顯少，參加新手班的人也少了。

現在樓上單位的面積跟以前地舖差不多，實用面積約3000呎，但月租就不用10萬。李信威希望靠做好宣傳吸新客，並以服務留客，他說：「如果我們提供一些指導，他們（新客）會開心一點。告訴他們怎樣玩，先學懂竅門。如果是靠自己摸索，他們會比較辛苦一點。」