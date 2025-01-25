運動攀登精英訓練場地不足　港隊代表歐智鋒批康文署石牆霉霉爛爛

運動攀登由2021年東京奧運起被列為奧運項目，特區政府亦視運動攀登為城市運動項目，近年加以推廣。然而，運動攀登港隊教練李信威及運動員歐智鋒不約而同表示，香港培訓精英運動員的軟件及硬件不足，缺乏適合精英訓練的速度賽及難度賽場地。政府打算改建九龍官涌市政大廈為城市運動中心，港隊將帥都希望會一堵室內標準速度賽牆。歐智鋒亦盼望政府及中國香港攀山及攀登總會增撥資源，邀請國際級的教練及定線員來港交流。



運動攀登港隊運動員歐智鋒（顏銘輝攝）

29歲的歐智鋒在中學時代接觸攀石，天分不錯，在2008年入選港隊，至今代表港隊作賽17年。這位運動攀登港隊老臣子參加過多屆亞洲盃、世界盃、亞運及全運，其中在2021年那屆全運會，他更被任命為開幕禮持旗手。

這十多年運動員生涯，他見證日本、韓國的實力長居世界之巔，亦望住內地水平急起直追，拋離香港。歐智鋒嘆：「以前我們回到內地比賽，都可以贏到他們（內地運動員），但現在已經被他們拋開一段距離。」

香港缺少國際級教練及定線員

歐智鋒表示內地投放了很多資源在運動攀登，他說：「他們（內地運動員）可能每個地區會有一個訓練基地，偶爾會聚起來集訓，會請不同國家的教練來教他們。香港的訓練是怎樣？自己訓練自己。」

在東京奧運，運動攀登首次成為奧運項目，誕生男、女各一面金牌，成績合計難度賽、抱石賽及速度賽的結果。在巴黎奧運，運動攀登變成4金項目，速度賽被獨立拆出來成一項，另外難度賽及抱石賽兩項合計成績。

歐智鋒認為香港缺少頂尖的教練及定線員。顧名思義，定線員負責制定難度賽及抱石賽的路線，如果運動員平時訓練的路線具挑戰性及高難度，有助他們外出比賽發揮。

港隊教練李信威認要為提升香港的定線水平，令運動員可以在難度高的線路訓練。（顏銘輝攝）

擔任了港隊教練8年的李信威說：「希望請到一些外國比較優秀、水平高的定線員過來香港交流，或者開設一些由他們教導的定線班，提高我們的定線水平。」

歐智鋒希望港隊聘請外國教練，他說：「攀石界有個現象，一個好教練去到那一隊，那一隊就可以在世界賽有好成績，我們都希望有那種教練，不過很貴，可能是港隊負擔不起的東西，我們只能渴望。」

康文署沒有適合精英訓練場地

硬件是訓練的根基，但原來香港連一個適合精英運動員訓練的難度賽、速度賽場地也沒有。歐智鋒說：「在抱石方面是足夠，但難度牆及速度牆是完全不夠。政府的場地其實不是為運動員訓練而設，只是供新手去玩、去接觸攀石。」

他認為康文署所有攀石場都不適合精英運動員訓練，他解釋：「香港的場地是很舊式的高牆，角度不夠斜，耐力方面跟比賽完全不同，很難訓練，而且石頭比較舊，你可能仍用90年代的石頭，但其他地方已經用最新的石頭，跟不上的。」

「在海外比賽，高牆的傾斜度會再大點，牆身變化亦會更多。」李信威亦有同感：「做普羅大眾的推廣，（康文署）那些場地是沒有問題的，但如果是精英訓練，我們需要精英化的硬件，比較嚴格。當然，如果場地去到那麼嚴格的標準，普羅大眾就用不了。」

港隊教練李信威表示，康文署的攀石場適合普羅大眾，不適合精英運動員訓練。（顏銘輝攝）

如果港隊要訓練難度賽，最近要上深圳。歐智鋒說：「偶爾會上深圳爬高牆。在香港，你要找到一堵真的可以爬到15米的高牆，真的很難。深圳的牆標準是可以爬到15米，斜度可能都可以，在那邊訓練會比較好，但路途遙遠。」

歐智鋒：青衣速度賽牆狀況不理想

比起難度賽，速度賽的訓練設施更加慘不忍睹，而且北上深圳也沒有。歐智鋒說：「香港得兩堵速度牆，天水圍那堵牆的石頭是不合適的，可能是較小型的，所以只有青衣那堵可以訓練，而且一星期只得一天可以訓練，所以速度都不會進有什麼進步。」青衣那堵速度賽場地位於青衣西南體育館。

歐智鋒再解釋青衣西南體育館的場地問題，他說：「青衣那堵牆在室外，都霉霉爛爛。（狀況可以接受或理想嗎？）不理想。我們每星期用一次，那些板都被我們踩到變滑了，因為爬速度要經常踩板。那些石頭及板都已經很殘舊。」

運動攀登港隊運動員歐智鋒談到訓練場地不足的問題。（顏銘輝攝）

目前香港至少有十多間私人攀石場，提供抱石場地，所以訓練抱石的地方足夠。港隊運動員在3個項目的水平，亦反映了本地的硬件設施的質素，李信威說：「我們抱石不錯，在亞洲屬於中高水平。難度賽方面，香港的硬件不夠，水平一般。速度方面，我們在起步階段，設施都是不足夠。」

有沒有建議康文署興建一個合乎精英運動員訓練所需的場地？李信威表示一直有爭取，而歐智鋒則說：「我聽說總會有爭取過，但好像說做不到。」政府打算改建九龍官涌市政大廈為城市運動中心，兩人都希望至少要有一堵標準的速度賽牆，最理想是位於室內，方便保養，而且運動員可以風雨不改地訓練。

運動攀登港隊運動員歐智鋒表示香港的訓練場地不足。（顏銘輝攝）

歐智鋒最近到日本集訓，專注訓練在15米高牆上比賽的難度賽，今月回港後馬上贏得第36屆香港運動攀登公開賽男子公開組冠軍。他說：「剛去了日本一個月訓練高牆。（比深圳的靚？）靚得多！他們的線路由國家定線員去定，那些是世界級的定線員，他們的線路好玩得多，更有挑戰性，難度更加高。」如果用讀書做比喻，日本運動員平時溫書、做功課（訓練）的路線可能比考試（國際比賽）還要困難。

被問到日本在運動攀登的成功經驗有沒有地方值得香港參考，歐智鋒直言日本的攀山文化根深柢固，東京的攀石場數以百計，香港難以比得上。他說：「在日本，很多人可能6、7歲就開始爬石，到15、16歲時成為世界級運動員，他們從很小時候接觸這項運動，而香港呢？可能很多初次接觸的已經是十幾歲。或者有些香港小朋友6、7歲時接觸過，但10歲就放棄了。始終香港是個商業社會，很多人專注讀書，在運動方面，長大到某個年紀就會放棄，所以很難培養到精英運動員。」

運動攀登港隊運動員歐智鋒將踏入30歲，未打算退役，仍很享受攀石。（顏銘輝攝）

今年將踏入30歲，歐智鋒尚未有退役打算，仍很享受攀石。他說：「其實算年紀大了，但當你見到奧地利有運動員在34歲時仍拿到世界冠軍，你就會覺得30歲也沒什麼緊要。」相信歐智鋒所講的是現時34歲的舒伯特（Jakob Schubert），他是2023年世錦賽難度賽金牌得主，之後在2024年巴黎奧運的難度賽及抱石賽兩項合計得銅牌。

不過，歐智鋒認為香港的運動攀登多年來仍是靠他、游嘉俊及陳翔志等老臣子支撐，並非一件好事，反映青黃不接。他說：「其實這是一個不健康的狀況。正常而言，應該每幾年出到一批好的運動員出來，如果大家聽來聽去都是我們幾個的名字，就是不健康。」

港隊運動員歐智鋒也希望將運動攀登提升上A級精英項目，但難度很高。（顏銘輝攝）

目前運動攀登是體育學院的B級精英體育項目，體院內也沒有適合訓練的攀石場。歐智鋒感嘆要升A級很困難，他說：「大家都想幫這項運動升上A級，升到的話大家都會輕鬆一點。」但有中、日、韓三大隊伍在，以港隊目前的訓練資源，別說世界賽，就連在亞洲級別的比賽想打入前列也是困難重重。

可惜，體壇就是一個先有成績、後有資源的遊戲。